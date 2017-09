Andaluuslased saatsid Guardia Civili Kataloonia poole «Viva España»-hüüetega

Niimoodi plaksutades ja lippudega saatsid oma riigipolitseis töötavaid naisi ja mehi kirdeprovintsi poole teele Andaluusias asuva Córdoba linna elanikud:

Lipud peos tulid sandarmeeria tüüpi politsei ülesandeid täitva Guardia Civili korrakaitsjaid ära saatma ka Andaluusias asuva Huelva elanikud:

Huelva despide a los agentes de la Guardia Civil que parten a Cataluña a hacer cumplir la Ley#APorEllos pic.twitter.com/tU8Id1tmhi — VOX Noticias (@voxnoticias_es) September 25, 2017

«Elagu Hispaania!» ja «Elagu Guardia Civil!» hüüdsid oma korrakaitsjaid teele saatnud inimesed. Neid stseene filminud ja sotsiaalmeediasse postitanud aga omakorda kiitsid, naisi ja mehi, kes lähevad tagama Hispaania põhiseaduslikku korda.

Huelva. Comandancia de la Guardia Civil. Los compañeros parten hacia Cataluña para hacer que se cumpla la Constitución Española. pic.twitter.com/i2Ip75Ua6n — Antonio J Castilla (@ajcastillam) September 25, 2017

Irvhammastele on aga nalja teinud asjaolu, et paljud Katalooniasse saadetud teiste Hispaania piirkondade korrakaitsjad on majutatud Disney tegelaste piltidega kaunistatud kruiisilaevadele.

Nii näiteks märkis üks Twitteri-kasutaja: «Ainuüksi see laev, täis politseinikke, tasub kogu selle referendumijama ära.»

Teine aga avaldas arvamust: «Valitsus annab [Kataloonia piirkonna presidendile Carles] Puidgemontile ultimaatumi: kui sa referendumit ei tühista, sööb [kass] Silvester [tibu] Tweety ära.»

Moby Dada nimeline alus pakub praegu Barcelona sadamas ulualust sadadele korrakaitsjatele. Foto: Albert Gea / Reuters / Scanpix

Hispaania siseministeerium on Kataloonias korrakaitsjate majutamiseks üürinud kolm kruiisilaeva. Foto: Manu Fernandez / AP

Tänu sellele, et sadam on koht, kuhu paljud korrakaitsjad on praegu majutatud, on sinna neid tervitama tulnud ka häälekamad Hispaania ühtsust pooldavad inimesed.

Barcelona sadamasse politseinikele toetust avaldama tulnud. Foto: Albert Gea / Reuters / Scanpix

Märksa suurem on aga vaenulik rahvamass, keda korrakaitsjad on pidanud ohjeldama. Juba möödunud nädala lõpuks olid meeleavaldajad Barcelonas ära lammutanud kolm Guardia Civili sõidukit. Samuti vajasid riikliku sandarmeeria töötajad vähemalt korra kohaliku Mossos d'Esquadra kaitset agressiivse rahvahulga eest.

Meeleavaldajad 21. oktoobri esimestel tundidel lammutatud politseiauto juures. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix

Guardia Civili töötaja iseseisvuslaste plakati kõrval Girona linnas patrullis. Foto: Josep Lago / AFP / Scanpix

Vaatamata iseseisvusmeelses meedias levinud väidetele Kataloonia piirkondliku politsei Mossos d'Esqadra tõrksusest on ka nemad andnud oma osa meeleavaldajate ohjeldamiseks. Foto: LLUIS GENE / AFP / Scanpix

Kataloonia Mossos D'Esquadra korrakaitsjad üle käte läinud meeleavaldajaga. Foto: LLUIS GENE / AFP / Scanpix

Hispaania ja ka Kataloonia enda seadustele vastu käiva referendumi kuulutas piirkonna iseseisvuslastest valitsus välja septembri alguses ja see peaks nende jutu järgi toimuma 1. oktoobril. Korrakaitsjatel on õnnestunud konfiskeerida miljoneid illegaalse hääletuse tarbeks mõeldud sedeleid ja riigi valitsus on öelnud, et mingit referendumit pühapäeval ei tule.

Kampaaniat teevad vaid eraldumise pooldajad, piirkondlikus parlamendis napilt rohkem kui pooli hääli ehk 135 saadikukohast 72 omav koalitsioon. Opositsioon pole end referendumiga sidunud, sest see on seadusevastane.

Kataloonia piirkonna enda tellitud viimatise arvamusuuringu kohaselt toetab iseseisvust 34,5 protsenti regiooni elanikest.