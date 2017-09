Saudi Araabia lubab naised autorooli

Uudisteagentuuri Saudi Press Agency andmetel andis kuningas Salman bin Abdul-Aziz Al Saud käsu, et tulevikus saavad nii mehed kui naised autojuhiloa hankida.

Seadusemuudatust hakkab ette valmistama ametnike rühm, mis esitab oma hinnangud ja soovitused 30 päeva jooksul. Naiste juhtimisõigus peaks jõustuma järgmise aasta juunis.

Saudi Araabia on maailma ainus riik, kus naistel on autojuhtimine keelatud.

Saudi Araabia välisminister Adel al-Jubeir kaitses möödunud aastal naiste kohtlemist kuningriigis, kinnitades edusamme naiste hariduse vallas ja mööndes, et õrnema soo esindajate autorooli lubamine võtab aega. Välisminister võrdles Saudi Araabiat Ühendriikidega, väites, et USA iseseisvumisest pidi mööduma sada aastat, enne kui naised said valimisõiguse ja veel 100 aastat kongressi esimese naisspiikri valimiseni.