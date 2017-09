USA kehtestas sanktsioonid kaheksale Põhja-Korea pangale

"See liigutab veelgi edasi meie strateegiat täielikult isoleerida Põhja-Korea, et saavutada meie laiem eesmärk rahul põhinevast ja tuumavabast Korea poolsaarest," ütles Mnuchin.

Otsus külmutab pankade ja pankurite varad Ühendriikides ja keelab nendega äri teha.

Venemaa ja Põhja-Korea diplomaadid arutavad reedel Moskvas Korea poolsaart ümbritsevate pingete maandamist, ütles Interfaxile allikas Vene välisministeeriumist.

"Konsultatsioonid Korea küsimuse lahendamiseks eriülesannetega saadiku Oleg Burnistroviga leiavad aset 29. septembril Moskvas," ütles allikas.

Põhja-Korea Moskva saatkonnast öeldi Interfaxile, et Moskvasse saabub Burnistrovi kutsel Põhja-Korea välisministeeriumi delegatsioon eesotsas Põhja-Ameerika osakonna juhataja Choi Sung-heega.

Vene välisministeeriumi relvastuskontrolli ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise osakonna juht Mihhail Uljanov kinnitas, et Venemaa teeb Põhja-Koreaga suletud uste taga tööd Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammi ümbritsevate rahvusvaheliste pingete maandamiseks.

"Meie liinis käib selline töö, see ei ole mõistetavatel põhjustel avalik, püüame olukorda vähemasti sallitavasse sängi suunata," ütles Uljanov.

Briti rahvusringhääling BBC alustas teisipäeval koreakeelse raadio- ja võrguprogrammiga, mida on võimalik kuulata ka Põhja-Koreas, kui sealsed võimud signaali ei blokeeri. BBC seire on tuvastanud, et "vähemalt osa" saadetest peaks "segamisest" hoolimata Põhja-Koreas kuulatav olema.

Programmi taga on kogenud ajakirjanike meeskond Soulis, Londonis ja Washingtonis. Koreakeelsete saadete näol on tegemist BBC suurima globaalse laienemisega alates 1940. aastatest.