Colombias võeti kinni 28 narkojõugu liiget

Santose sõnul võeti kurjategijad Laheklanni vastu korraldatud suuroperatsiooni käigus Antioquias. Konfiskeeriti suures koguses kokaiini, tulirelvi ja laskemoona.

Politsei informatsiooni kohaselt olid kinnipeetud tagaotsitavad seoses 22 mõrvaga Segovia ja Remediose linnades.

"Õnnestus konfiskeerida muu hulgas seitse tonni kokalehti. Ma kavatsema sellega jätkata," lisas riigipea.

Santos teatas kuu alguses, et kõige võimsamaks peetav narkojõuk on valmis alla andma. Riigipea kinnitusel kohtusid valitsuse esindajad narkojõugu Laheklanni (Clan de Golfo) juhiga, kes ütles selgelt, et ta on valmis "koos kõigi oma meestega" end võimude kätte andma.

Hinnanguliselt on Laheklanni käes koguni umbes 70 protsenti Colombia kokaiinitoodangust ja selle juhi Dairo Antonio Usuga tabamiseni viiva info eest on USA välja pannud viis miljonit dollarit.