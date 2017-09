Ungari ähvardab tõkestada Ukraina EL-iga liitumise

Ungari välisminister Péter Szijjártó teatas eile, et uue seaduse tagajärjed Ukrainale saavad olema valusad.

Esmaspäeval allkirjastas Ukraina president Petro Porošenko vastuolulise seaduse, mis muudab kohustuslikuks ukrainakeelse õppe viiendast klassist alates.

«Ungari tõkestab Euroopa Liidu siseselt kõik sammud, mis viiksid Ukrainat liitumisprotsessil edasi,» sõnas Szijjártó uudisteagentuurile MTI. «Me kinnitame, et see saab Ukrainale tulevikus valus olema.»

Ungari välisministri ähvardused saabusid kaks kuud enne Idapartnerluse tippkohtumist Brüsselis, mis peaks keskenduma EL-i sidemetele Ukraina ja kahe teise endise Nõukogude Liidu riigi Moldova ja Gruusiaga.

Uus Ukraina haridusseadus ei keela teiste keelte õppimist, õpilased võivad oma rahvuskeelt endiselt eraldi õppeainena võtta.

Porošenko sõnul tõstab see ukraina keele rolli riigikeelena ja loob kõigile võrdsed võimalused.

Euroopa Liidu kõneisik on palunud Ukrainal esitada uus seadus Euroopa Nõukogusse ülevaatamiseks, et teha kindlaks, kas see vastab EL-i standarditele.

EL-i kõneisiku Maja Kocijančiči sõnul tuleb selliseid keeleseadusi hoolikalt tasakaalustada, et arvestada nii ukraina keele riigikeelena kehtestamise vajadust kui vähemus- ja piirkondlike keelte kaitsmist.

Kui Euroopa Komisjon oma vastuse annab, tuleb seda Kocijančiči sõnul täielikult arvesse võtta.

Porošenko kinnitused pole aga rahustanud naaberriikide valitsusi, kellest näiteks poolakaid, rumeenlasi ja ungarlasi elab Ukrainas arvestatav hulk.