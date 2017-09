Põhja-Koreas piinatud noormees saabus koju pimeda ja kurdina

Üle aasta Pyongyangi režiimi vangistuses viibinud 22-aastane Virginia ülikooli tudeng Otto Warmbier toimetati juunis meditsiinilise lennuga vanemate juurde, kuid noormees suri vahetult pärast koju jõudmist.

Nooruki isa Fred Warmbier avaldas nüüd, et Otto seisund koju naastes oli kohutav – ta värises ja tõmbles kontrollimatult, ulgus omaette ja vaatas ilmetult seina.

Vanemad on kindlad, et nende poega piinati ning märkisid, et paistis nagu keegi oleks ta alumised hambad lahti kangutanud.

«Põhja-Korea ei ole ohver. Nad on terroristid,» sõnas Fred Warmbier. «Nad röövisid Otto. Nad piinasid teda. Nad vigastasid teda tahtlikult. Nad ei ole ohvrid.»

Põhja-Korea on 2016. aasta märtsis 15 aastaks sunnitööle määratud nooruki piinamist eitanud.

Warmbieri süüdistati propagandistliku lendlehe varastamises ning ta peeti kinni eelmise aasta jaanuaris, mil valmistus riigist lahkuma.

Fred ja Cindy Warmbier kirjeldasid, et nende õhukiirabis koju toimetatud poeg oli jäänud pimedaks ja kurdiks ning tema pea oli kiilaks aetud.

Otto Warmbieri jõudmine Cincinnati Lunkeni lennujaama. /Sam Greene/AP/Scanpix.

Lisaks mainis isa, et Ottol oli paremal jalal suur arm ning kõrge palavik.

«Me ei olnud valmis,» ütles Cindy Warmbier. «Ükski ema, ükski vanem ei peaks kunagi midagi sellist kogema.» Tema sõnul olid nad õega Ottot nähes nii šokeeritud, et jooksid lennukist välja.

Otto Warmbier suri Cincinnati ülikooli kliinikus vähem kui nädal pärast Põhja-Koreast naasmist. Arstide sõnul saabus ta haiglasse katatoonilises seisundis, mille oli tekitanud ränk neuroloogiline vigastus.