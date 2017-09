Iraak sunnib Kurdistani oma lennujaamade üle kontrolli loovutama

Põhja-Iraagi kurdide liidrid on ajanud esmaspäevase iseseisvusreferendumi korraldamisega vihale Iraagi, Iraani ja Türgi valitsused. Lõplikud tulemused ei ole veel avalikustatud, kuid esialgsete andmete kohaselt pooldab suur enamus vastanutest piirkonna iseseisvust.

«Jah»-häälte enamus ei vii automaatselt poolautonoomse piirkonna iseseisvumiseni, kuid annaks kohalikule valitsusele põhjuse alustada Bagdadiga eraldumiskõnelusi.

Iraagi ametnikud on öelnud, et referendum on õigustühine ja igasugustest läbirääkimistest keeldunud.

Iraak kardab, et kaotab kolmandiku oma territooriumist, mis on nafta poolest rikas.

Peaminister Haider al-Abadi teatas eile, et valitsus on otsustanud nõuda regiooni destabiliseeriva referendumi tõttu kontrolli piirkonna kahe suurema lennujaama üle. Tema sõnul jätkuks humanitaarlennud tavapäraselt.

«Me oleme siin riigis partnerid ja koostöö tähendab, et töötatakse koos ja ei võeta ette ühepoolseid otsuseid, mis viivad lõhenemise ja nõrgenemiseni,» sõnas Abadi.

Kuridstani piirkondlikult valitsuselt pole seni selget vastust tulnud. Regiooni president Massoud Barzani vihjas kaudselt Abadi ultimaatumile: «Me palume Bagdadil kurde referendumi tõttu mitte ohustada.»

Abadi kutsus Iraagi valitsust üles läbirääkimisi alustama ja tunnustama kurdi rahva soovi iseseisvusele. Ta lisas, et otsus on saanud referendumil laialdase heakskiidu.

Kurdistani referendumit tähistavad inimesed Arbīli tänavatel. /Laurence Geai/SIPA/Scanpix.

Türgi ja Iraan pelgavad aga, et iseseisvuse taotlemine viib eraldumispüüetele ka nende riikide kurdivähemuste seas.

Hääletusele on vastu seisnud ka USA, mis kardab, et see võib päästa valla etnilise konflikti, murendada Iraani ja nõrgestada Iraani juhitud Islamiriigi-vastast koalitsiooni.

Nii Türgi kui Iraan on ähvardanud Kurdistani sanktsioonidega, muuhulgas maapiiri sulgemisega. Türgi ja Iraani relvajõud on alustanud Iraagi põhjapiiri ääres ka sõjaväeõppusi.

Türgi sõdurid õppustel Iraagi piiri ääres Sirnakis. /Xinhua/Sipa USA/Scanpix.

Türgi riigipea Recep Tayyip Erdoğan lausus eile, et Kurdistani tegevus võib tuua kaasa laiema konflikti ja hoiatas, et kurdid võivad Türgi majandusblokaadi korral nälga jääda.