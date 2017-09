Euroopa tahab võtta kümneid tuhandeid lisamigrante

Ettepanek hõlmab ELi riike ja on mõeldud kaheks aastaks. See on jätkuks ümberasustamisprogrammile, mis töötati välja 2015. aasta rändekriisi tingimustes.

Euroopa Komisjoni rändevolinik Dimitris Avramopoulos rõhutas vajadust luua alternatiiv ebaseaduslikule ja ohtlikule merereisile.

EL on väljaspool blokki asuvate riikide – peamiselt Türgi ja Jordaania põgenikelaagrites – ümber asustanud 23 000 inimest. Neis laagrites elavad valdavalt Süüria sõjapõgenikud.

Ümberasustamine seakt jätkub, kuid senisest rohkem pööratakse tähelepanu Liibüale, Egiptusele, Nigerile, Sudaanile, Tšaadile ja Etioopiale.

«See aitaks kaasa Vahemere keskosa rändevoo stabiliseerimisele,» ütles komisjon peamiselt Liibüast Itaaliasse kulgevat rändekoridori silmas pidades.