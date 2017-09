Olematu keele tapmine

Säärased avaldused, nagu ka Ukraina taandamine Malorossijaks, teenivad eesmärki vähendada ukrainlaste õigust omariiklusele ja tühistada tähistajad, mis seda õigust toetavad – oma keel ja kultuur.

337 võõrvõimu all veedetud aasta kestel on ukraina keelt üritatud keelustada 60 korral, juurides seda välja haridusest, ametlikust asjaajamisest ja trükisõnast. Enamik sellest tuleb kirjutada Nõukogude Liidu ja Vene impeeriumi arvele, kuid oma osa on ka poolakatel ja Austria-Ungari keisririigil.

Katsed ukraina keele staatust nõrgestada ei ole võõrad ka nõukogudejärgsel ajastul. 2012. aastal võeti Ukrainas opositsiooni protestidele vaatamata vastu niinimetatud Kivalov-Kolesnitšenko seadus, millega anti vene keelele ja teistele vähemuskeeltele piirkondliku keele staatus regioonides, kus vähemusrahvuse osakaal ületab kümmet protsenti rahvastikust.

Üldiselt tähendas see seda, et venekeelses Ukraina ida- ja lõunaosas sai kohtutes, koolides ja valitsusasutustes läbi ainult vene keelt kasutades. Lisaks kuulutasid vähemuskeele ametlikuks keeleks ka suuremate ungari, moldova ja rumeenia kogukondadega administratiivüksused.

Keeleseaduse autorid Serhi Kivalov ja Vadim Kolesnitšenko said Vladimir Putinilt ka välismaal vene keele ja kultuuri säilitamise ja edendamise eest Puškini medali.

Enamik piirkondadest oli aga võõrkeeltele suurema prestiiži andmise vastu ning 2014. aastal maandus ettepanek seadus tühistada ka president Oleksandr Turtšõnovi lauale, kuhu see paraku jäigi. Katsed ukraina keelele suurem legitiimsus anda jõustusid alles sel nädalal allkirjastatud haridusseadusega.