Eiffeli torn tervitab 300 miljonendat külastajat

Eiffeli torni platsil on trummid, teisel korrusel on jazz ja torni tipus on romantiline õhkkond flööditrioga, ütles torni operaatorfirma SETE avalduses.

Igal pooltunnil kella 19.30st keskööni korraldatakse selle sündmuse puhul spetsiaalne valgusmäng, lisas kompanii.

Eiffeli torn avati külastajatele 1889. aastal. Mullu külastas maailma üht populaarseimat ehitist rohkem kui 5,8 miljonit inimest.