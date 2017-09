Birma lubab ÜRO agentuurid vägivallast haaratud Arakani osariiki

"Valitsus korraldab ilmselt homme reisi Arakani osariiki," ütles ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric.

"Me loodame ennekõike, et tegemist on esimese sammuga palju vabama ja ulatuslikuma juurdepääsu suunas," lausus ta igapäevasel pressibriifingul.

Tema sõnul osalevad reisil ka agentuuride juhid.

ÜRO on nõudnud juuredepääsu sestsaadik, kui humanitaarorganisatsioonid olid sunnitud lahkuma Arakani osariigist, kus sõjavägi augusti lõpul käivitas operatsiooni rohingja mässuliste vastu.

Sajad tuhanded rohingjad on pagenud vägivalla eest naaberriiki Bangladeshi.

ÜRO on koostanud kriisiplaani kuni 700 000 Birmast põgenenud rohingja toitmiseks, hoiatades, et põgenikud niipea ei naase.

Birma sõjavägi, mis keelas ajakirjandusel kajastada operatsiooni Maungdaw' linna ümbruses, korraldas kolmapäeval pressituuri hindu külla Ye Baw Kyaw'sse.

Piirkonnas avastati varem sel nädalal massihauad 45 hindu külaelaniku surnukehadega. Sõjavägi süüdistas veretöös rohingja mässulisi.

Arakani Rohingja Päästearmee (ARSA) eitas kategooriliselt, et selle liikmed on süüdi mõrvades, seksuaalvägivallas ja vägivaldses värbamises.

Piirkonnas põgenenud hindud rääkisid, kuidas maskides mehed nende kogukonda ründasid ja raiusid ohvrid matšeetedega surnuks.

Birma relvajõud on üritanud hoida kriisi narratiivi enda kontrolli all, piirates ajakirjanduse juurdepääsu konfliktitsooni ja avaldades ise regulaarselt teateid rohingja mässuliste väidetavatest hirmutegudest.

ÜRO esindajate visiit leiab aset samal päeval, mil Birma olukorda koguneb arutama ÜRO Julgeolekunõukogu.

13. septembril nõudis nõukogu viivitamatuid samme Birma vägivalla lõpetamiseks ja väljendas muret sõjaväe ülemäärase jõukasutuse pärast.

Kui ÜRO Peaassambleel kõlasid läinud nädalal süüdistused etnilises puhastuses, avaldas Birma de facto liider Aung San Suu Kyi valmisolekut korraldada rohingjade naasmist.