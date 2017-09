Koroner: märke Põhja-Koreast pääsenud noormehe piinamisest ei ole

Ohio osariigi koroner Dr. Lakshmi Sammarco sõnas eile, et Otto Warmbieri surma täpsed asjaolud ei pruugi kunagi selguda.

11. septembrist pärineva raporti tulemused näitavad, et Warmbieri surm oli seotud hapnikupuudusest tekitatud ajukahjustusega, mis tekkis vähemalt aasta enne nooruki surma.

Dr. Lakshmi Sammarco. /John Minchillo/AP/Scanpix.

«Me ei tea, mis temaga juhtus, ja see on lõplik tõde,» sõnas Sammarco, lisades, et tõestusmaterjal ei luba teaduslikel alustel 22-aastase Warmbieri surma põhjust täpselt kindlaks määrata.

Warmbier määrati 15 aastaks sunnitööle, kuna oli väidetavalt üritanud varastada Põhja-Korea võimupartei propagandaplakatit.

Pyongyangi ametnikud väitsid, et Warmbier sattus vahi all viibides koomasse toidumürgitusest ja unerohust tekkinud tüsistuste tõttu.

Pärast pikkasid läbirääkimisi saavutasid USA ametnikud 2017. aasta juulis viimaks Warmbieri vabastamise ning toimetasid noormehe õhupäästega tagasi koju Cincinnatis.

Otto Warmbier toimetati Lunkeni lennujaama Cincinnatis. /BRYAN WOOLSTON/REUTERS/Scanpix.

Ühendriikidesse jõudes levisid teated, et nooruk on endiselt juba aasta kestnud sügavas koomas. Warmbier suri aasta hiljem.

Sammarco sõnul tundis ta kohustust avalikustada noormehe ülevaatamisel kogutud andmed, kuna USA telekanalile Fox News antud intervjuus väitsid Warmbieri vanemad, et nende poega oli rängalt piiratud.

Fred Warmbier. /BILL PUGLIANO/AFP/SCANPIX.

Nooruki isa Fred Warmbier sõnas telekanalile, et Otto värises ja tõmbles kontrollimatult, ulgus omaette ja vaatas ilmetult seina.

Fred ja Cindy Warmbier kirjeldasid, et nende poeg oli jäänud pimedaks ja kurdiks ning tema pea oli kiilaks aetud, lisaks olid haavad ka tema jäsemetel.

«Põhja-Korea ei ole ohver. Nad on terroristid,» sõnas Fred Warmbier. «Nad röövisid Otto. Nad piinasid teda. Nad vigastasid teda tahtlikult. Nad ei ole ohvrid.»

Sammarco sõnul oli Warmbieri keha aga aasta otsa voodihaige olnud inimese kohta väga heas korras. Koroner märkis, et leidus küll sinikaid ja marrastusi, kuid need paistsid olevat tekkinud meditsiiniliste protseduuride tagajärjel.

Küsimusele, kuidas Sammarco hindab Warmbieri vanemate tunnistusi, vastas ta: «Nad on leinavad vanemad. Ma ei saa nende tundeid kommenteerida.»