Video ja galerii: Ukraina võimud kahtlustavad moonalao plahvatuses sabotaaži

«Me peame õppima oma strateegilisi objekte sabotaaži eest kaitsma,» sõnas Ukraina president Petro Porošenko koos sõjaväe juhatajatega peetud erakorralisel kohtumisel. «Me ei saa selliseid juhtumeid enam taluda.»

Teisipäeva õhtul Vinnõtsja oblastis asuva Kalõnivka lähedal toimunud laskemoonalao plahvatusest levima hakanud tulekahju on nüüdseks võimude teatel kontrolli alla saadud.

Ukraina sõjaväeprokurör käsitleb plahvatust sabotaažiaktina, lausus Ukraina Julgeolekuteenistuse kõneisik Olena Hitlõanska.

Ka Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman, kes saabus sündmuspaika mõned tunnid pärast plahvatust, kinnitas, et juhtumi taga olid välised tegurid.

«Tegu on Ukraina sõjaväe moonalaoga ja ma ei usu, et selle hävimine oli juhuslik,» lausus ta teleintervjuus.

Hävinud maja moonalao lähedal. /GLEB GARANICH/REUTERS/SCANPIX.

Vinnõtsja laskemoonalaos oli kokku 83 000 tonni lahingumoona, millest kasutuskõlblik oli vaid 68 000 tonni, ütles kaitseminister Stepan Poltorak eile õhtul sõjakabineti istungil. Lao mahutavus on 140 000 tonni.

Muuhulgas hoiti laos ka raketisüsteemide komponente.

Plahvatuse kahjud Kalõnivka linnas seisval autol. /SERGEI SUPINSKY/AFP/SCANPIX.

Ehkki Groismani sõnad vihjavad venemeelsete separatistide osalusele, ei ole tema ega president Porošenko toonud plahvatuse eest vastutavana välja ühtegi konkreetset rühmitust, riiki ega agenti.

Siseministeeriumi vanemnõunik Zorõan Tškirõak teatas Facebookis, et on veendunud, et tegu oli vaenuliku Vene sabotaažiga ning lisas, et see oli juba seitsmes Kalõnivka sõjaväeladudes puhkenud tulekahju.

Hoolimata suurest tulekahjust ja plahvatustest, mis purustasid tunnistajate sõnul aknaklaase ning mida võis kuulda isegi 270 kilomeetri kaugusel Kiievis, ei ole teateid ühestki tõsisemast vigastusest.

Kohalik näitab plahvatusest tekkinud kahjustusi. /GLEB GARANICH/REUTERS/SCANPIX.

Ukraina riikliku politseiülema Vjatšeslav Abroskini teatel korraldasid ümbruskaudsete alade evakueerimist sajad politseinikud. Lisaks on piirkonda paigutatud ligi 600 rahvuskaartlast, et evakueerimistöid aidata ning kaitsta lahkunute vara rüüstajate eest. Tulekahjuga võitles ligi 1200 tuletõrjujat.

Sõjaväe tankid Kalõnivka poole liikumas. /GLEB GARANICH/REUTERS/SCANPIX.

Plahvatuse järel sulgesid kohalikud võimud gaasi- ja elektriühendused ning suunasid ümber rongi- ja autoliikluse. Samuti seati õnnetuspiirkonnast 50 kilomeetri raadiuses sisse lennukeelutsoon.