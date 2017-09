Vene «kannibalipaar» tunnistas 30 inimese tapmist ja sõjaväeakadeemiale liha viimist

Politsei pidas sel kuul kinni 35-aastase Dmitri Bakšejevi ja 42-aastase Natalia Bakšejeva pärast seda, kui mobiiltelefonist avastati pildid, kus paar poseerib küljestlõigatud kehaosadega. Telefon avastati tänavalt teetööliste poolt.

Vene meedias avaldatud foto kujutab siseministeeriumi sõnul Dmitri Bakšejevit poseerimas erinevate inimkehaosadega suus.

Pärast vahistamist tunnistas paar üles ligi 30 inimese söömise, mõned ohvritest meelitati Bakšejevite korterisse Vene kohtinguportaale kasutades.

Uurijad peavad tõenäoliseks, et korteris ohvrid uimastati ja seejärel tapeti. Samas on levinud ka väited, et ohvrid nüliti elusalt.

The Washington Posti teatel võis paar soolalahuses säilitatud inimliha ka oma töökohas valmistatud toidu sisse sokutada – paar töötas Krasnodaris asuvas sõjaväeakadeemias.

Mõlemad tapmises kahtlustatavad viibivad praegu vahi all, kuid seni on Dmitri Bakšejev mõistetud süüdi vaid ühe inimese mõrvas.

Politsei hinnangul võivad Bakšejevid olla kümnete 20 aasta jooksul toimunud kadumisjuhtumite taga.

Paari kodu läbiotsimise käigus leiti 1999. aasta 28. detsembrist pärinev foto, millel on jäädvustatud inimpea taldrikul koos puuviljadega.

Uurijad leidsid paari köögist ka toidujäänuseid ja teadmatu päritoluga lihatükke, samuti soollahuses säilitatud inimjäänuseid.