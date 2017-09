Vene välisministeerium: IS-ist saab al-Qaedaga sarnanev võrgustik

Tema sõnul on IS hakanud meenutama ülesehituselt üha enam al-Qaedat.

«Sellest on saamas horisontaalse kontrollisüsteemi ning piirkondlikul või alamal tasemel autonoomsete rakukestega organisatsioon,» ütles diplomaat usutluses Interfaxile.

«Rakukesed on üksteisest peaaegu sõltumatud ning neid liidab pigem ühine ideoloogia kui mingid füüsilised kommunikatsiooniliinid, rahavood või midagi muud sellist,» lisas ta. «Muidugi on rakukeste vahel sidemed, aga tervikuna on IS muutumas üha enam võrgustikuks, mis laieneb üle maailma.»

Rogatšjov lisas, et niinimetatud välisvõitlejad, kes lahkusid kodumaalt, et võidelda IS-i ridades Süürias või Iraagis, on hakanud kaotust kartes tagasi pöörduma.