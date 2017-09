Eesti kodanikku kahtlustatakse Norras mõrvale kaasaaitamises

15. juunil leidsid sugulased Oslos Hellerundis tapetuna 54-aastane mehe. Türgi päritolu mees oli juba aastaid Norras elanud ja tal oli ka Norra kodakondsus. Väljaande Ilta-Sanomat andmetel oli ta ka kahe lapse isa.

Politsei ei ole juhtumi üksikasjades veel selgusele jõudnud, teatas uurija Sturla Henriksbø.

«Juurdluse huvides ei avalda politsei mõrva viisi ega võimalikke motiive,» sõnas ta.

Samas kinnitas uurija, et mõrvas kahtlustatav on 54-aastane Soome kodakondsusega mees ning kahtlusaluse kinnipidamisel oli vaja Soome politsei abi.

Ilta-Sanomati andmetel väljastati mehe osas vahistamiskäsk 25. juunil ning järgmisel päeval peeti kahtlusalune Helsingis kinni. Juulis anti ta üle Norra võimudele ning on viibinud sellest ajast vahi all.

Teine mõrvas või mõrvale kaasaaitamises kahtlustatav isik on Eesti kodakondsusega Türgi päritolu isik, kes peeti kinni Bulgaarias ning anti üle Norra võimudele. Väljaande VG teatel on mees 40 aasta vanune ning viibib samuti vahi all.

VG andmetel saabusid mõlemad mehed Norrase vahetult enne mõrva ning lahkusid pärast seda riigist. Politsei üritab teha kindlaks meeste riigis viibimise põhjuse.

Politsei hinnangul olid kahtlusalused ohvriga vähemalt mingil määral tuttavad. Mõlemad kahtlustatavad on oma süüd eitanud.

Ilta-Sanomati andmetel on mõrvas kahtlustataval Soome kodanikul tõsine kriminaaltaust Soomes. Helsingi kohus mõistis mehe 2011. aastal narkootiliste ainete omamise ja salakaubavedamise eest kaheksaks aastaks vangi.

Mees mõisteti süüdi Hollandist 10 kilogrammi amfetamiini riiki smugeldamises ja selle edasimüümises.

Kohus määras talle kohese vangistuse, kuid mees jõudis enne seda riigist põgeneda. Mehe suhtes väljastati üle-Euroopaline vahistamisorden ning ta lisati ka Interpoli tagaotsitavate nimekirja.

2013. aastal peeti ta Venemaal kinni ja anti üle Soome võimudele.