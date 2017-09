Ülevaade: mis on Brexiti küsimuses selge ja mis mitte?

- Kaks osapoolt aga ei leia ühist keelt Euroopa Kohtu tulevase rolli osas, mis Brüsseli sõnul aitaks tagada ELi kodanike ja nende lähedaste õigused Suurbritannias.

- Brüssel ja London nõustuvad, et Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahele piiripostide naasmist ei soovita. Lahendust, kuidas säilitada habras rahu piirkonnas ja samaaegselt ümber joonistada ELi välispiir, pole leitud.

Brexiti-vastased meeleavaldused Suurbritannias. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

- Ühisturult lahkumisega samaaegselt soovivad britid May sõnul lahkuda ka ELi tolliliidust, et luua riikidega oma kaubandussuhted. May soovib enda sõnul uudset lähenemist loomaks ELiga tihe kaubandussuhe. May ei plaani liituda ei Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) ega ka ühegi teise traditsioonilise vabakaubandusleppega.

- Enne juunis aset leidnud valimisti, kus May kaotas enamuse Briti parlamendi alamkojas, ütles peaminister korduvalt, et lahkuks EList enne ilma leppeta, kui lepiks selle halva variandiga. Firenzes kinnitas May, et mõte on tänini laual samas rõhutades, et edukad läbirääkimised teenivad kõigi huve.

Ilma uue kaubandusleppeta peaksid britid asuma uusi majandussuhteid looma Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite alusel, mis tähendab kõrgemaid eksporditasusid ja muid piiranguid.

- May on samuti lubanud, et parlamendile antakse võimalus lõpliku leppe üle hääletada. Samas hoiatas ta, et kui see tagasi lükatakse, lahkuvad nad ilma leppeta. Enne seda tuleb tal aga parlamendi alamkojast, kus ta sõltub Põhja-Iirimaa demokraatidest, läbi suruda kaheksa Brexitiga seotud eelnõud.

Parlamendiliikmed vaatavad hetkel läbi esimest eelnõud, mis võtab tagasi Suurbritannia ELi liikmesuse ja kannab õle nelja aastakümne jagu Euroopa seadusi Briti seadusmäärustesse.