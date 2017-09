Naine tappis raseda sõbranna ja lõikas tema lapse välja

Vahejuhtum toimus tunamullu New Yorgis, kui Ashleigh Wade`i nimeline naine otsustas tappa oma 22-aastase viimast kuud raseda sõbranna Angelikque Sutttoni – seda viimase pulmaõhtul. Kohtutoimikute järgi lõikas ta ohvril kõigepealt kõri läbi, et too ei saaks appi karjuda. Seejärel «opereeris» ta lapse emaüsast välja. Imekombel jäi viimane aga ellu ja tähistab peagi oma kahe aasta sünnipäeva.

Wade selgitas väidetavalt politseile, et ta oli lapse «päästnud». Oma niinimetatud operatsiooni viis ta läbi kööginoaga.

«Midagi läks Wade`i mõistuses kohutaval kombel ja traagiliselt valesti,» kommenteeris toimunut tema kaitseadvokaat Amy Attias.

Prokuröri andmeil oli naine varunud enne tapmist endale koju hulgaliselt imikurõivaid.