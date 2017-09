Väljapressija mürgitab Saksamaa poodides beebitoitu

Teadmata isik mürgitas Lõuna-Saksamaa linna Friedrichshafeni supermarketite toitu, kui tema katsed poodidelt raha välja pressida luhtusid. Mürki lisas ta politsei teatel viiele erinevale tootegrupile.

Toodete hulka kuulus ka beebitoit. Isik nõuab poodidelt politsei kinnitusel miljoneid eurosid. Väljapool Friedrichshafenit pole ametivõimude kinnitusel mürgitatud toitu poodidest leitud.

Politsei palus avalikkusel säilitada rahu, kuid veenduda, et nende ostetud toodetel pole rikkumisjälgi. Lisaks avaldasid nad turvakaamerast saadud umbes 50-aastase kahtlusaluse jäädvustuse. Mees kannab sellel prille ja mütsi.

Umbes 50-aastasest kahtlusalusest avaldatud pilt. Foto: HO/AFP/Scanpix

Kahtlusalune saatis laupäeval politseile ja suurematele kohalikele poekettidele nagu Aldi, Lidl, Edeka ja Rewe kirja, milles nõudis suurel hulgal raha. Ta lisas seal, et kui nõudmist ei täideta, lisab ta poodides müüdavale toidule surmava annuse mürki nii Saksamaal kui mujal. Kirjas mainis ta konkreetseid Friedrichshafeni poode

Kirja valguses korraldati mainitud poodides läbiotsimine, mille käigus leidis politsei mürgitatud tooteid, sealhulgas beebitoit.

Kogu poodides müüdav beebitoit eemaldati seepeale lettidelt ja viidi ekspertiisi.

Tarbijakaitse esindaja sõnul on mürgi näol tegu etüleenglükooliga, mida kasutatakse antifriisitoodetes ja pidurudusvedelikes. Ta on värvuseta ja lõhnatu magus siirupitaoline mürk, mis on suurtes kogustes surmav.