Kohus mõistis õigeks 11-aastasega maganud mehe

Mees seisab silmitsi vaid karistusega alaealise seksuaalses ärakasutamise eest. Vägistamises teda süüdi ei mõistetud, kuna mees polevat end vägivaldselt peale sundinud.

Uurimise järgi järgnes tüdruk mehele tolle Pariisis asuvasse korterisse. Mees olevat lubanud õpetada talle, kuidas suudelda – kuid selle asemel astusid nad vahekorda. Tüdruku pere väidab nüüd, et ta oli hirmust halvatud ega suutnud end kaitsta.

«Ta arvas, et on liiga hilja; et tal polnud õigust protestida; et sel poleks enam mingit vahet. Ta läks autopiloodi peale – ilma emotsioonide ja reaktsioonita,» rääkis tüdruku ema kohalikule meediale.

Tüdruku advokaat Carine Diebolt ütles, et pole vahet, kas laps hakkas vastu või mitte. «Kui teemaks on laps, siis ei tohiks olla isegi sellist vaidlust,» ütles ta ajakirjanikele. Sama rõhutasid ka lastekaitsjad.

Prantsusmaa kriminaalkoodeksi järgi on ilma vägivalla, kinnipidamise või ähvardamiseta sooritatud seksuaalkuritegu noorema kui 15-aastase suhtes karistatav viieaastase vangistuse ning 75 000 eurose trahviga.