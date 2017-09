Eurosaadik: Hispaania kultuur ei ole ainult kastiilia kultuur

- Kui te vaatate katalaani iseseisvusliikumiste tegevust, siis kust jookseb piir riigiõõnestamise ja sõnavabaduse vahel?

Me oleme õigusriik. Valitsus ei hakka langetama otsuseid selle üle, kes mida teeb. Seda tööd peavad tegema prokurörid, advokaadid ja kohtunikud. Hispaanias kehtivad seadused ja igaüks, kes on neid rikkunud, peab oma tegude eest vastust andma kohtus. See ei ole poliitiline otsus.

Olen kindel, et 1. oktoobril referendumit ei tule. Aga pärast seda tulevad 2., 3., 4. ja 5. oktoober. Pool katalaane ei saa teisi katalaane Katalooniast minema kihutada, samamoodi ei saa pool katalaane Hispaaniat tükeldada. Ülejäänud Hispaania peab üritama integreerida kogu Katalooniat pluralistliku projektina.

Me peame pärast 1. oktoobrit hakkama rääkima sellest, kuidas jätkata pluralistliku, aga ka kõigile parema Hispaaniaga.

- Kas iseseisvuslased tahavad teiega rääkida?

Iseseisvuslaste võimukandjad tahavad rääkida ainult referendumist. See on ainus küsimus, millest Hispaania valitsus ei saa rääkida. Loodan, et pärast referendumit saame rääkida millestki muust, mis on samas seotud Hispaania pluralistlikuks ja paremaks muutmisega.

- Te ütlesite just «pärast referendumit». Kas te siis ikka usute, et see mingis vormis tuleb?

Ei, tegelikult peaksin ütlema, et pärast referendumi kuupäeva. Ma ei usu, et referendum tuleb.

- On ka kuulujutte, et iseseisvuslaste valitsus võib öelda, et kuna Hispaania võimud ei lase neil referendumit korraldada, on nad sunnitud iseseisvuse ise välja kuulutama.

Kui nemad kuulutavad välja iseseisvuse, on see coup d’etat (riigipööre – toim). See on kõige hirmsam asi, mis võib juhtuda. Aga minu vastus on sama: kui nad üritavad riigipööret, peavad nad selle eest kohtus vastutama.

- Samas kutsuvad Kataloonia võimud mõnikord juba praegu end riigiks ja käituvad teatud aspektides ka samamoodi. Näiteks avavad «saatkondi» ja on nimetanud «välisministri». Mil määral peaks Hispaania riik sellesse sekkuma? Või saab lihtsalt öelda, et kui te ise arvate, et need on saatkonnad ja välisministrid, siis laske käia?

Nad nimetavad teda välisministriks, aga ta ei ole välisminister. Nad nimetavad neid saatkondadeks, aga need ei ole saatkonnad, vaid äriesindused.

Hispaania on kõige detsentraliseeritum riik Euroopas. Kataloonial on määratu autonoomia, kõigil Hispaania piirkondadel on. Hispaania on pluralistlik ja Kataloonia samuti: me peame õppima kõiki austades koos elama. See tähendab, et ka tulevikus on neil äriesindusi ja muid samasuguseid asju. Nad võivad ja peaksidki edendama katalaani keelt ja kultuuri kui osa Hispaania kultuurist.

On tõsi, et Kataloonias ja mitte ainult seal, vaid ka Baskimaal on hispaania keel ja kultuur marginaliseeritud.

Samuti on tõsi, et Hispaania keskvõim on sageli segi ajanud ühe osa Hispaania kultuurist – castellano – kogu hispaania kultuuriga. Ka gallego on hispaania keel, mida räägitakse ainult Hispaanias. Samamoodi on ka baski ja katalaani keel hispaania keeled. On vähemalt neli hispaania keelt, mida Hispaanias räägitakse.

Ehk Kataloonia võimud peaksid olema vähem agressiivsed hispaania kultuuri suhtes, kuid Hispaania võimud peaksid olema ka pluralistlikumad oma arusaamas selle suhtes, mis on Hispaania.

Olen osa neist, kes arvab, et mitte ainult katalaanid, vaid ka teiste Euroopa vähemuskeelte esindajad peaksid saama oma keeli vähemalt osal europarlamendi istungitel kasutada.

- Ehk teie arvates oleks vastus siis hoopiski rohkem mitmekülgsust, mitte kastiilia kultuuri suurendamist?

Tuleb 2. oktoober. Iseseisvus pole võimalus. Sest see on libaettepanek. Nad räägivad Hispaania tükeldamisest. See pole võimalus. Meie põhiseaduse raames võib rääkida kõigest.

Ja mitte rohkem kastiilia tagakiusamist Kataloonias. Kaks osapoolt peavad mõistma, et koos elada on parem.

- Mida Hispaania valitsus 2. oktoobril teeb? Ma olen kuulnud ka Hispaania ühtsust toetavaid inimesi kurtmas, et valitsus ei astu poliitilisi samme, käib vaid kohtus.

Sest me elame õigusriigis. See tähendab, et kui keegi rikub põhiseadust, peavad kohtud ja kohtunikud midagi ette võtma, mitte valitsus. Pärast 1. oktoobrit peab Hispaania valitsus tegema sama, mida seni: olema valmis rääkima tulevikust. Aga pidades silmas, et põhiseadust tuleb austada ja iseseisvus pole variant.