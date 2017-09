Politsei valmistus blokeerima iseseisvuslaste valimisjaoskondi

Lisaks 16 800 Mossose ja 6000 tavaliselt Kataloonias teenivale riigipolitsei ja Guardia Civili töötajale on Hispaania kirdepiirkonda saatnud veel 10 000 korrakaitsjat riigi teistest osadest. AFP kohaselt on praegu Kataloonias suurem osa riigi märulipolitseinikest. Võimud on juba varem kätte saanud kümme miljonit hääletussedelit.

Vaatamata sellele kinnitasid Kataloonia piirkonna iseseisvuslastest juhid, et referendum toimub. Piirkonnavalitsuse pressiesindaja Jordi Turull kutsus rahvast käituma kui 21. sajandi kodanikud ja trükkima oma hääletussedeli kodus.

«Me saame garanteerida, et kõik hääletamiseks vajalik on olemas,» väitis iseseisvuslaste välisministriks tituleeritud Raül Romeva. «Me saame tagasi minna ja trükkida nii palju hääletussedeleid kui vaja, meil on valijate nimekirjad, urnid ja tulevad valimisjaoskonnad.»

Riigivõimud on maha võtnud ka ebaseaduslikule hääletusele kutsuva veebisaidi. Kataloonia asepresidendi Oriol Junquerase sõnade kohaselt saab rahvas oma valimisjaoskonna aadressi teada mobiilirakenduse Telegram vahendusel. Viimane on tuntud oma kõrge krüpimistaseme poolest.

Eilse El Paisi kohaselt on mitmed rahvusvahelised finantsasutused andnud Kataloonia kohta investoritele hoiatuse. Hispaania suurima ajalehe järgi hindab enamik Bank of America Merrill Lynchi, ING, Moody’se, JP Morgani ja Goldman Sachsi analüütikuist ebatõenäoliseks võimalust, et Kataloonia päriselt iseseisvub. Küll aga peljatakse poliitiliste pingete kasvu ja vastasseisu, millele on raske lahendust leida.

Siiani on Naturhouse ainus firma, kes on otse öelnud, et kolis oma peakorteri Barcelonast Madridi iseseisvuslaste tegevuse tõttu. Banco Sabadell tegevjuht Jaume Guardiola – rahvuselt samuti katalaan – on tunnistanud, et firma koostab päästeplaane juhuks, kui iseseisvuslased peaksid referendumil võitma. Lisaks kinnitas ta, et päästeplaan võib sisaldada äriaadressi muutmist.

Valdava osa Kataloonias korraldatud küsitluste kohaselt on iseseisvuslased piirkonnas tegelikult vähemuses. Piirkonnavalitsuse enda viimatise uuringu järgi toetas iseseisvumist 34,5 protsenti katalaanidest.