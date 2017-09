Prantsuse politseinikke süüdistatakse Kanada turisti vägistamises

Väidetav rünnak leidis aset 2014. aasta aprillis. Eelmisel aastal otsustas Prantsuse kohus, et süüdistustel pole alust, mille järel kaebas naine otsuse edukalt edasi.

«Antud otsus annab mu kliendile, keda on mustatud kogu selle juurdluse käigus, tagasi väärikuse,» ütles tema advokaat Sophie Obadia. «Kohtuvõimud on viimaks tunnistanud, et seda naist, kes on välismaalane ja haavatavas positsioonis, rünnati seksuaalselt.»

Kaitsealused politseinikud, kes kuuluvad eriüksusesse BRI, võivad neljapäevase otsuse edasi kaevata.

Väidetavalt kohtasid politseinikud 2014. aastal töövälisel ajal purjus ning uimastite mõju all naist politseijaoskonna vastas pubis. Mehi süüdistatakse naise politseijaoskonda viimises ja tema vägistamises.

Ühe politseiniku sõnul oli tema seksuaalvahekord naisega «konsensuslik». Teise korrakaitsja sõnul leidis aset «vastastikune katsumine».