Zapadi koduleht: viimane Vene väeosa lahkus Valgevenest

«Manöövrid, nagu teada, on lõppenud siis, kui viimane tehnikaühik on jõudnud väeosa tehnoparki,» vahendas Interfax õppuste ametlikku kodulehte.

Neljapäeval väljus Barõssavi raudteejaamast Venemaale viimane ešelon Venemaa relvajõudude väeosa isikkoosseisu ja tehnikaga, mis olid Zapadil osalenud.

Kahe riigi õppused leidsid aset 14.-20. septembrini Valgevene ja Venemaa territooriumil. Korraldajate väitel osales Zapadil kuni 12 700 sõjaväelast ning kuni 680 ühikut sõjatehnikat.

Seevastu NATO eksperdid on avaldanud arvamust, et osavõtjate arv võis küündida 100 000-ni ning et terroristidega võitlemise asemel harjutati mõne naaberriigi hõivamist. Avaldati ka kartust, et Vene väed ei pruugi õppuste järel Venemaale tagasi pöörduda.