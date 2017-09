Tuhanded evakueeritud puertoriikolased jäävad USA-sse

Puerto Ricot tabanud orkaan Maria tõttu on alustatud inimeste evakueerimist kruiisilaevade pardal USA mandriossa. Paljud lahkunud aga ei kavatse koju naasta.

Viimase 90 aasta tugevaima orkaanina maabunud Maria on põhjustanud saarel tõsise humanitaarkriisi. Rivist on väljas riigi elektrivõrk, sidevahendid, transport ja veevarustus. Kokku kannatab Puerto Ricos tormi tagajärgede käes ligi 3,4 miljonit inimest.

Orkaan Mariast laastatud majapidamine Toa Bajas. /Gerald Herbert/AP/Scanpix.

Tõenäoliselt ajendab purustustöö kümnete tuhandete inimeste väljarännet majandusraskuste käes vaevlevast saareriigist jõukamasse USA-sse.

«Mul on kahju Puerto Ricost lahkuda, kuid mul pole valikut. Ma eelistaksin kodus olla, kuid sellistes tingimustes on see võimatu,» sõnas 85-aastane Ada Reyes, kes valmistus minema 19-aastase tütretütre Maria Fernandaga Floridasse suunuvale kruiisilaevale.

Fernanda kavatseb saata oma vanaema Floridasse ja liikuda ise edasi Bostonisse, et seal kolledžisse astuda.

Ettevõtte Royal Caribbean International sõnul toimetab nende kruiisilaev 3800 reisijat Puerto Ricost ja Neitsisaartelt USA mandrioosa. Firma kõneisiku sõnul on sõit kõigile tasuta ning reisijaid aitasid registreerida kohalikud ametnikud.

Kruiisifirma teeb koostööd ka erinevate lennufirmadega. «See on Royal Caribbeani poolne humanitaarmissioon,» teatas ettevõtte kõneisik Owen Torres.

Inimesed ootavad San Juani sadamas Royal Caribbeani kruiisilaevale pääsemist. ALVIN BAEZ/REUTERS/SCANPIX.

Lennuliiklus San Juani lennujaamas on aegamisi taastumas, kuid voolukatkestused ei luba veel täies mahus reisijatevedu jätkata.

Paljud puertoriikolased on juba päevi lendu oodanud ega ole sugugi kindlad, kas lahkudes saarele ka naasevad.

34-aastane Lilliana Pastor otsustas osta endale ja oma tütrele Floridasse üheotsapileti.

«Hetkel ei tea me elektri kohta midagi. Meil ei ole kraanivett,» ütles Pastor. «Ma lähen pigem Miamisse, kus mul on perekond ja vaatan, mis edasi saab.»

Ühendriikide kodanikena võivad puertoriikolased kergesti USA mandriossa kolida. Viimastel aastatel on väljaränne intensiivistunud, kuna inimesed igatsevad majanduslikku stabiilsust, töökohtasid, kvaliteetset haridust ja ligipääsu tervishoiule.

2010. aasta aprilli ja 2016. aasta juuli vahel langes Puerto Rico elanikkond 8,4 protsenti, mida on rohkem kui ühelgi teisel USA territooriumil.