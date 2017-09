Moskvas rünnati Molotovi kokteiliga uudisteportaali kontorit

«Moskvas korraldasid tundmatud iskud 29. septembri öösel rünnaku Varssavi maanteel asuvale hoonele, kus asub lenta.ru toimetus. Kurikaelad süütasid ruumi, lõhkusid aknaid ning katsid Danilovskaja manufaktuuri korpuse seinad fašistlike sümbolitega, sh haakristidega,» teatas portaal.

There's been an attack on the offices of @lentaruofficial in Moscow: https://t.co/46eJldLHsc #journalism #pressfreedom pic.twitter.com/rPq5m92orS