Prantsuse korrakaitsjad astuvad Kanada turisti vägistamise eest kohtu ette

Väidetavalt langes naine seksuaalse rünnaku ohvriks 2014. aasta aprillis. Nüüd on kohus rahuldanud tema apellatsioonipalve ja võtnud juhtumi uuesti käsile pärast seda, kui möödunud aastal sellest loobuti.

«Otsus taastab minu kliendi au, mis on selle uurimuse käigus mutta tõmmatud,» sõnas naise advokaat Sophie Obadia. «Juriidilised võimud on viimaks võtnud teatavaks, et välismaalasest haavataval positsioonil isikut on seksuaalselt väärkoheldud.»

Süüdistatavad eliitüksuse BRI liikmed võivad eilse otsuse edasi kaevata.

Prantsuse politseid šokeerinud juhtumis kohtasid kaks väljapool tööaega iiri pubis viibinud korrakaitsjat naist, kes oli alkoholi- ja narkojoobes ning viisid ta Seine`i jõe teisel kaldal asuvasse politsei peakorterisse.

39- ja 48-aastast korrakaitsjat süüdistatakse naise toimetamises ametiruumidesse ja seal tema vägistamises.

Üks korrakaitsjatest teatas, et tal oli naisega kokkuleppeline seksuaalsuhe. Teine eitas algselt kõiki kontakte, kuid tunnistas viimaks, et puudutas teda kahepoolsel nõusolekul.

Turisti aluspesust leiti mõlema süüdistatava DNA-d ning veel ühe tuvastamata isiku bioloogilisi jälgi.

2015. aastal võeti ette laiahaardeline operatsioon korrakaitsjatelt DNA-proovide saamiseks, kuid need testid tulemusi ei andnud.

Selle aasta juunis otsustasid uurijad, et naise vabameelne käitumine ei tähendanud nõusolekut seksuaalseks vahekorraks.