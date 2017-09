Saksamaa manitseb Katalooniasse reisijaid ettevaatlikusele

Saksa välisministeeriumi teatel võivad Kataloonias nädalavahetusel puhkeda suured meeleavaldused, iseäranis piirkonna keskuses Barcelonas.

«Eskaleerumist ei saa välistada,» teatas ministeerium.

Saksa turistid peaksid jälgima kohalikku meediat, vältima rahvakogunemisi ning kindlasti kuuletuma julgeolekujõudude korraldustele.

Hispaania politsei konfiskeeris neljapäeval Kataloonias enam kui kuus miljonit hääletussedelit ja ümbrikku ning 100 hääletuskasti, et takistada keelatud iseseisvusrefendumi korraldamist

Tegemist on Madridi järjekordse jõuvõttega, mis on suunatud pühapäevaks kavandatud rahvahääletuse nurjamisele.

Kataloonia on iseseisvuse küsimuses sügavalt lõhenenud, kuid suur enamik inimesi soovivad referendumit, et see küsimus lõplikult lahendada.