Antonio Tajani: Euroopal on vaja rohkem liidreid

Me vajame reforme. Peame muutma ka oma institutsioone, et oleks vähem bürokraatiat ja suurem efektiivsus.

-Euroopa Liit muutub palju, kui Suurbritannia sealt lahkub. Sellest hoolimata nägi Macron Suurbritanniale kohta ka reformidejärgses Euroopas. Kas jagate seda vaadet? Millisel määral võiks Suurbritannia edaspidi Euroopa Liiduga seotud olla?

Brexit ei ole meie jaoks kõige suurem probleem. Hoopis suuremad probleemid on terrorism, immigratsioon, noorte tööpuudus ja majandus.

Aga Brexit on probleem, esiteks tahame kaitsta Euroopa Liidu elanikke Suurbritannias. Meie prioriteet on kolm miljonit ühenduse kodanikku, kes seal elavad.

Me tahame ka oma raha tagasi. Mitte üks euro rohkem ega üks euro vähem. Tahame kaitsta ka suure reede kokkulepet, millega on seotud Põhja-Iirimaa ja Iirimaa. Piir nende kahe riigi vahel on oluline loomulikult rahu ja stabiilsuse nimel, aga peame kaitsma ka oma tööstust ja põllumajandust ning selleks peab meil olema kontroll. Need on peamised punktid.

Kui raamistik on paigas, saame alustada läbirääkimisi tuleviku ja selle üle, mis tuleb pärast Brexitit. Koostöö brittidega on võimalik.

[Suurbritannia peaministri Theresa] May kõne Firenzes oli sõnumina arusaadav, aga me ei tea selle sõnumi sisu. Ta on esimest korda dialoogiks rohkem avatud, aga tahame teada selle sõnumi sisu. Ilmselt on meil rohkem informatsiooni pärast oktoobri alguses Manchesteris toimuvat [Suurbritannia] konservatiivide üldkogu.

On väga selge, et Euroopa Liidu liige olla ei ole sama, mis olla väljaspool Euroopa Liitu. Kui nad tahavad üleminekuperioodi, siis see on võimalik, kui Euroopa Parlament selle heaks kiidab, aga üleminekuperiood on üleminekuperiood. See tähendab, et seesama praegune olukord kestab veel kaks aastat.

Mitte ainult vabaturg, vaid just praegune olukord. Üleminekuperiood ei tähenda «ei» Euroopa Liidule ning «jah» Euroopa Liidu siseturule. Oleme selles väga kindlal seisukohal.

-Saksamaal toimusid pühapäeval valimised, mille Angela Merkeli kristlikud demokraadid küll võitsid, aga ei suutnud saavutada loodetud tulemust. Nüüd on laual nn Jamaica koalitsioon, mille üks osa oleks Vaba Demokraatlik Partei, mis ei ole Euroopa Liidu küsimustes teiste erakondadega päris samal lainel. Millist muutust ootate Saksamaa ja nende liidrirolli suhtes Euroopas, kui selline koalitsioon peaks sündima?

Kõige olulisem on Merkel. Tema on Saksamaa stabiilsuse garantiiks. Ta on Euroopas väga tähtis tegija, samuti sillutab ta teed parema Euroopa ning reformide poole. Eile (neljapäeval – toim) väljendas ta end selgelt: valitsus ilma kristlike demokraatide ja Merkelita ei ole võimalik.

See on stabiilsuse poolest väga oluline. Kui tahame töötada reformide nimel, on stabiilsus eelduseks.

Ilmselt lükkavad nad kõnelused kohalike valimisteni edasi. Meil ei oleks õige Saksamaa sisepoliitikasse sekkuda, see on nende asi. Meile on kõige tähtsam stabiilsus, et saaksime liikuda edasi samas suunas – reformid, pangandusliit, eurotsoon, tööstus ja immigratsioon. Tahame, et Saksamaa oleks Euroopa mängujuht.