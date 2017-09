Taani saadab sõdurid Kopenhaageni sünagoogi turvama

Sünagoog ja Iisraeli saatkond on olnud politsei kaitse all alates kahest rünnakust 2015. aastal.

Sõdurid on blokeerinud mõlemalt poolt ka kitsa keskaegse tänava, kus pühakoda asub.

"Tegemist on esimese korraga, kui neid sellises olukorras kasutatakse, seega on see unikaalne," ütles Kopenhaageni politsei pressiesindaja Rasmus Bernt Skovsgaard.

2015. aastal avas äärmusrühmitusele truudust vandunud Omar El-Hussein sünagoogi ees tule, tappes ühe juudi ja haavates kahte politseinikut.

Taanis on terroriohtu hinnatud "kõrgeks" ehk viiepunktiskaalal neli.

Taani kohus andis eelmisel nädalal käsu võtta 25 päevaks vahi alla mees, kes väidetavalt toimetas Süüriasse ja Iraaki äärmusrühmitusele Islamiriik (IS) droone, nende osi ja infrapunakaameraid.

Politsei ütles, et 28-aastast meest kahtlustatakse varustuse hankija ja Türgi kaudu kohaletoimetajana terroristlikus tegevuses osalemises. Temaga koos kinni peetud 29-aastane naine lasti vabaks.

Politsei teatel kuulutati rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 31-aastane mees, kes arvatakse olevat Türgis.