Aktivistid on hõivanud Kataloonia koolid

Catalan separatists hold rally ahead of unauthorised independence referendum pic.twitter.com/ibFNO6Ruc9 — AFP news agency (@AFP) September 30, 2017

Kokku on referendumiks kavas avada 2315 hääletuspunkti, millest osas korraldatakse terve tänase päeva joogatreeninguid, kinoseansse ja muid meelelahutusi.

Hispaania valitsus peab referendumit ebaseaduslikuks ja riigi põhiseaduskohus on selle peatanud. Kataloonia politseil on korraldus valimisjaoskonnad homme hommikuks tühjendada, kuid neil soovitatakse hoiduda vägivallast laste ja lapsevanemate vastu.

Kataloonia on iseseisvuse küsimuses sügavalt lõhenenud, kuid suur enamik inimesi soovib referendumit, et see küsimus lõplikult lahendada.