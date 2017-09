Ukraina kaitseminister: Venemaa ei viinud siiski kõiki vägesid Valgevenest ära

Venemaa-Valgevene suurõppused Zapad-2017 toimusid 14.-20. septembrini mõlema riigi polügoonidel. Ametlikult osales seal kuni 13 000 sõjaväelast. Õppuste ametliku kodulehe teatel lahkus viimane Zapadil osalenud Vene väeosa Valgevenest üleeile.

Samas on NATO esindajad korduvalt avaldanud arvamust, et tegelikult võis õppustest osa võtnud sõjaväelaste arv küündida 100 000-ni. Samuti avaldati arvamust, et Vene väed ei pruugi pärast õppuste lõppu Valgevenest lahkuda.

«Meil on informatsioon, et nad (Venemaa – toim.) viisid välja vaid mõned väeosad ametlikult teatatud 12 500-st sõjaväelasest, kellest väidetavalt 3000 olid Vene omad. Kuid tegelikult oli neid märksa rohkem,» vahendas Unian Ukraina kaitseministrit.

«Venemaa demonstreeris – ja see oli eelkõige demonstratsioon – lennuväeosade tagasipöördumist – nad tõusid õhku ja lendasid Venemaa lennuväljadele. Aga me saame ju aru, et lennuväe jaoks on 300-400 km läbimine tegevus, mis võtab väga vähe aega,» ütles Muženko.

Kaitseministri arvates ei ole pinge pärast Zapadit vähenenud, vaid hoopis kasvanud.

Ühtlasi avaldas Muženko lootust, et Ukraina saab USA-lt letaalset relvastust ning praegu oodatakse partnerriikide otsust.