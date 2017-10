Haitil muutus vägivaldseks valitsusvastane meeleavaldus

Umbes paarituhande osalejaga meeleavaldus kulges alguses rahulikult, kuid jõukamasse Petionville´i piirkonda jõudes lahvatas vägivald. Peksti puruks poodide ja sõidukite aknaid, suleti liiklus ning loobiti politseinikke kividega.

Politsei kasutas meeleavaldajate ohjeldamiseks pisargaasi. Esialgsetel andmetel keegi siiski tõsisemalt viga ei saanud.

President Jovenel Mosese vastased on mures maksumäärade tõstmise pärast, mille all kannatavad kõige vaesemad pered.

"Me vajame võimule inimesi, kes aitavad kõige vaesematel ellu jääda ja mitte ei tegele taaskord kõige rikkamatele teenete osutamisega. Kui Jovenel keeldub täna terve mõistuse kuulamisest, siis me viime asja hoopis teisele tasemele," hoiatas meeleavaldusel osalenud Rene Sanon Fils.

Haiti on suutnud kaks aastat pärast poliitilisi rahutusi valimisprotsessiga lõpule jõuda, kuid muret teeb naaberriikidest märgatavalt madalam majanduskasv ja 15 protsendini ulatuv inflatsioon.

Sotsiaalmajanduslikest raskustest hoolimata on julgeolekukeskkond sedavõrd hea, et julgeolekunõukogu otsustas aprillis pikendada Haiti stabilisatsioonimissiooni MINUSTAH viimaseks kuueks kuuks.

Kui võõrsõdurid on lahkunud, viib ÜRO Haitisse jätkumissiooni United Nations Mission for Justice Support in Haiti (MINUJUSTH), mille eesmärk on kahe aasta jooksul Haiti politseinikke koolitada ja aidata õigusriigi põhimõtteid maksma panna.

MINUSTAH viidi Haitisse 2004. aastal, et aidata president Jean-Bertrand Aristide lahkumisele järgnenud poliitilist vägivalda vaigistada.