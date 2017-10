Kes on Kataloonia vaatlejate delegatsiooni kuuluvad poliitikud?

Vaatlejate kutsujaks on Diplocat ehk Kataloonia iseseisvusideed rahvusvahelisel tasemel propageeriv organisatsioon. Nende enda pressiteate kohaselt saabus Katalooniasse 33 parlamendi- ja eurosaadikut.

Nimekirjas annavad tooni vasakpoolsed ja oma riikides eraldumist propageerivad poliitikud. Näiteks on seal kolm belglast Uus-Flaami Alliansist, kaks Šoti rahvuspartei ja kaks Walesi Plaid Cymru saadikut Ühendkuningriigist.

Üheksa saadikut 33st kuuluvad Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete parteidesse ning seitse Roheliste / Euroopa Vabaliidu parteidesse. Lisaks on ka näiteks üks inimene Islandi Piraadiparteist.

Suurtest Euroopa parteiperedest on kõige arvukamalt esindatud europarlamendi suuruselt kolmanda Euroopa Konservatiivide ja Reformistide parteipere esindajad, keda on viis. Tavalisi sotse on kaks.

Suurimast paremtsentristlikke jõude ühendavast Euroopa Rahvaparteist, kuhu kuulub ka Hispaanias võimul olev Rahvapartei, ühtki poliitikut sellel ettevõtmisel ei osale.