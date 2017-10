Kataloonia näitas ebaseadusliku referendumiga Hispaaniale hambaid

Hispaania võimud palusid koostööd ja austust, väitsid, et iseseisvusreferendum on rikutud, ja kinnitasid, et inimesed saadetakse laiali.

Kataloonia liidrid ei ole öelnud, kas nad ebaseadusliku referendumi tulemuse ka välja kuulutavad, aga kõik ootasid, et iseseisvuse pooldajate jah-sõna jääb olenemata osalusprotsendist kõlama – hoolimata sellest, et viimaste uuringute kohaselt on enamik katalaane eraldumise vastu.

Paljud iseseisvuse vastased otsustasid rahvusvahelistele nõuetele mittevastaval referendumil osaleda. Referendum ei olnud kooskõlas seadustega, samuti polnud see siduv. Põhiline Kataloonia iseseisvust toetav rahvaühendus ütles referendumi eelõhtul, et miljoni inimese osalemine oleks suur kordaminek.

Korraldajad said selle, mida tahtsid, ja tegid illegaalsest referendumist üleilmselt kuuma teema. Eilsed arengud Hispaania kirdeosas olid kaootilised. Pinged olid laes ja ette tuli vägivalda. Kohalik politsei Mossos d’Esquadra oli saanud käsu referendumi tarbeks kasutatavad hooned tühjendada eilseks varahommikuks. Siiski otsustasid nad kohtu antud käsu täitmata jätta ning seda mitte teha.

Põhiseaduse nimel tegutsenud Hispaania politsei ja Guardia Civil sekkusid, konfiskeerides hääletuskaste ja valimissedeleid. Mõni politseinik oli sunnitud Barcelona tänavatel kummikuule tulistama. Barcelona linnapea Ada Colau sõnul oli eilse õhtu seisuga vigastada saanud 460 inimest.

Osa rahvast veetis öö valimisjaoskondades, et garanteerida jaoskondade avamine hommikul. Tuhanded politseinikud saabusid ülejäänud Hispaaniast Barcelonasse, et referendum peatada.

Guardia Civili sõnul seisti seadust kaitstes silmitsi vägivalla ja provokatsioonidega ning selle tõestuseks olid pildid ja videod kive loopinud protesteerijatest. Hispaania siseminister Juan Ignacio Zoido kirjeldas politseinike tegevust proportsionaalse ja professionaalsena ning teatas, et üheksa riigipolitsei esindajat ja kaks Guardia Civili ametnikku said referendumit peatada püüdes vigastada.

Kataloonia president Carles Puigdemont nimetas aga võimuesindajate käitumist põhjendamatuks ja lisas: «Täna (eile – toim) kaotas Hispaania riik palju rohkem, kui ta juba kaotanud oli, ning Kataloonia kodanikud võitsid rohkem, kui nad siiani võitnud olid.»

Kataloonia Sotsialistliku Partei liider Miquel Iceta kritiseeris politseinikke: «Meil ei ole käsil siduv referendum. See on hääletuse simulatsioon. Me kutsume üles lõpetama katseid hääletamist peatada.»

Juba eile varahommikul ootasid inimesed järjekorras, et hääletada, hoolimata sellest, et üle poole valimisjaoskondadest olid suletud. Kataloonia valitsus lubas varem, et hääletamiseks avatakse 2315 valimisjaoskonda ja arvamust küsitakse 5,3 miljonilt inimeselt. Rahvale referendumi käigus esitatud küsimus oli: «Kas soovid, et Kataloonia oleks iseseisev vabariik?»

Eile teatas Kataloonia valitsuse kõneisik, et avati 73 protsenti valimisjaoskondadest, ning palus rahvalt kannatlikkust, sest tema sõnul toimusid pidevad rünnakud arvutisüsteemide vastu.

Seetõttu julgustasid Kataloonia võimud inimesi kaasa võtma kodus välja prinditud valimissedeleid ja hääletama ükskõik millises valimisjaoskonnas.

Eelnevatel päevadel oli Hispaania politsei konfiskeerinud hääletuskaste ja Guardia Civil tunginud Kataloonia regionaalse tehnoloogia- ja sidekeskuse CTTI peakorterisse. Seal viidi rivist välja tarkvara, mis pidi ühendama rohkem kui 2300 valimisjaoskonda ja tulemusi jagama. Eile esinesid katkestused internetiühenduses ning seetõttu oli korraldajatel võimatu ligi saada elanikega seotud andmetele.