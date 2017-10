Trump: katsed pidada läbirääkimisi Põhja-Koreaga on aja raiskamine

«Ütlesin Rex Tillersonile, meie toredale välisministrile, et ta raiskab oma aega, kui üritab pidada läbirääkimisi Väikese Raketimehega,» kirjutas Trump Twitteris. President viitas Põhja-Korea liidrile Kim Jong-unile.

«Säästa oma energiat, Rex - teeme seda, mida tuleb teha!»

Trump tegi avalduse pärast seda, kui Tillerson ütles, et USA-l on otsekontakt Põhja-Korea režiimiga.

«Küsisime, kas te tahaksite kõnelusi pidada. Meil on (otse)kontakt Pyongyangiga,» lausus Tillerson laupäeval Hiinas ning lisas, et tema esmane eesmärk on püüda «asju maha rahustada». Ta ei öelnud, milline oli Pyongyangi vastus tema kõnelusteettepanekule.