Malaisias algab kohtuprotsess Põhja-Korea liidri poolvenna tapjate üle

Indoneeslanna Siti Aisyah ja vietnamlanna Doan Thi Huong on kohtu all kahtlustatuna Kim Jong-nami näo määrimises närvimürgiga VX 13. veebruaril. Naiste sõnul arvasid nad, et mängivad süütut vingerpussi varjatud kaamera sõu jaoks.

Naised on ainsad vahi all olevad kahtlusalused tapmises, mis Lõuna-Korea luureagentuuri teatel oli osa Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni viieaastasest vandenõust oma poolvenna vastu. Malaisia politsei ütles, et mitu tapmisega seotuses kahtlustatud põhjakorealast lahkus riigist rünnakupäeval.