Põhja-Korea liidri venna tapnud naised eitavad süüd

Indoneeslanna Siti Aisyah ja vietnamlanna Doan Thi Huong vahistati mõni päev pärast Kimi tapmist 13. veebruaril Kuala Lumpuri lennuväljal. Süüdistuse kohaselt hõõrusid naised Kimi näole massihävitusrelvade hulka kuuluvat kemikaali VX. Kim suri paarkümmend minutit hiljem.

Kim Jong-nam. FOTO: Kyodo/REUTERS/Scanpix

Kohtualused, keda ähvardab süüdimõistmisel surmanuhtlus, väidavad, et neid keelitati osalema naljas ning öeldi, et tegemist on tõsielusarjaga.

Kim Jong-nam langes Põhja-Koreas põlu alla pärast seda, kui ta püüdis 2001. aastal võltsitud passiga Jaapanisse sõita, väites, et soovib külastada Tokyo Disneylandi. Väidetavalt meeldisid talle hasartmängud ja ta elas viimastel aastatel Macaus, Singapuris ja Malaisias. Kim Jong-namil ja Kim Jong-unil on ühine isa, kuid erinevad emad. Kim Jong-nam oli umbes 40-aastane.