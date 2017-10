Pildid ja video: Las Vegases muusikafestivalil toimus massitulistamine, kaks inimest surnud, 24 vigastatud

Las Vegase Stripil Mandalay Bay hotellist üle tee toimunud muusikafestivalil sai eile õhtul kella poole üheteistkümne ajal (kohaliku aja järgi) muusikafestivalil aset leidnud tulistamises surma kaks inimest ning vähemalt 24 haavata, kellest 14 olukord on kriitiline, teatasid võimud ja haigla esindaja. Politsei teatel on ründaja praeguseks maha võetud.

Kinnitamata andmetel võis tulistajaid olla ka kaks või kolm, vahendab Telegraph. Väidetavalt tulistati kontserdit nautinud rahva sekka hotelli 32. korruselt, kuhu relvastatud isikud olid pääsenud pärast hotelli turvamehe maha laskmist.

Festivalil osalenud Jon Bessett kirjeldas NBC Newsile, et kella 10 ajal õhtul kohaliku aja järgi kuulis ta laske, aga bänd jätkas mängimist, siis kui tulistamine jätkus, jooksis bänd lavalt minema ja järgnes täielik kaos.

«Kõik jooksid, inimesi tallati jalgade alla,» rääkis Bessett. Ta jooksis Luxori-nimelise hotelli juurde, osad tema sõbrad olid aga ikka veel kontserdialal.

«Me jooksime nii kiiresti kui suutsime hotelli juurde, aga me ei saanud sinna sisse. Kõik jooksid oma elu eest peitu,» lausus ta.

Sotsiaalmeediasse postitatud videoklippidelt on näha põgenevaid inimesi ja taustal on kuulda relvatärinat.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q

This is happening right now on the Las Vegas strip. Our country is a war zone. Ban the guns! pic.twitter.com/1QXUgqrQkt