Soomlane Las Vegase tapatalgute keskmes: üleval korrusel üürgas alarm

Iltalehti andmeil on üks neist Las Vegases pokkeriturniiril osalenud Jussi Heikelä koos oma elukaaslase Jenni Alexandrovaga.

«Sõime just õhtust, kui meid keldrikorrusele saadeti. Tulistamine oli siiani kuulda,» ütles Helsingin Sanomatele Alexandrova, kes viibis tulistamise ajal Mandalay Bay hotellist kaheksa kilomeetri kaugusel asuvas Bellagio-nimelises majutusasutuses.

«Inimesed nutavad. Ma ei tea, kui kaua meid siin hoiakse,» sõnas naine.

Ka Heikelä postitas eile õhtul Instagrami, et ta viibib Bellagio hotelli keldris, samas kus ülalkorrusel üürgab alarm, teatades, et temaga on kõik korras.

Kaikki ok. Ollaan Bellagio hotellin kellarikäytävällä. Yläpuolella hälytysajoneuvot huutaa. Tropicanassa, Mandalay Bayssa ja Bellagiossa ainakin ammuttu. Akku loppuu aika pian, mut no worries omalta osaltamme. #lasvegas A post shared by Jussi Heikelä (@jussiheikela) on Oct 1, 2017 at 11:46pm PDT

Las Vegase Wynni luksushotellis toimuval pokkeriturniiril, mis toimub lõpeb homme, mängivad ka soomlased Sara Chafak ja Jorma Vuoksenmaa.