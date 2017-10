Kataloonia referendum annab Vene trollidele tööd

Mõttekoja Saksamaa Marshall Fund peetav veebileht, mille asutajaks on Ameerika Ühendriikide Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine töötaja Clint Watts, jälgib Twitteris umbes 600 Vene infooperatsioonidega seostataval kontol toimuvat.

Viimase 48 tunni jooksul on nendel kontodel olnud kõige populaarsemaks märksõnaks (inglise keeles hashtag – toim) «catalanreferendum», mida on kasutatud ligi 800 korda. Sellele järgnes «catalonia» ligi 400 korraga.

Graafik kajastab märksõna «catalanreferendum» kasutamise sagedust nädala jooksul Vene mõjuoperatsioonidega seostavatel Twitteri kontodel. Autor: Hamilton 68

Tavaliselt selle nimekirja tipus olevaid märksõnu «Süüria» kasutati 250 ja «Ukraina» 134 korral. Kümne olulisema märksõna nimekirja jõudis ka kohaliku aja järgi eile hilisõhtul Ameerika Ühendriikides Las Vegases toimunud veretöö.

Graafik kajastab 48 tunni populaarsemaid märksõnu Venemaa mõjuoperatsioonidega seostavatel Twitteri kontodel. Autor: Hamilton 68

Näiteks kajastasid need kontod laialdaselt vägivaldseks kujunenud kokkupõrkeid meeleavaldajate ja korrakaitsjate vahel. Jägnev on näide Vene valitsuse rahastatava ja propagandasõjas suurt edu saavutanud Vene videouudiste agentuurilt Ruptly, mis on püüdnud vastasseisu näidata veelgi suuremana:

Kui ametlikult on Kreml teatanud, et referendum oli seadusvastane ja tegu on Hispaania siseküsimusega, siis Venemaa mõjuoperatsioonidega seotud Twitteri kontodel avaldatakse referendumile toetust. Samas püütakse näidata nii Hispaaniat kui ka ELi lõhenenuna.

Venemaa suursaadik Hispaanias Juri Kortšagin eitas eile igasugust Venemaa-poolset sekkumist, andes intervjuu riigi toetatud väljaandele Sputnik, mis oli varem ise avaldanud mitmeid ebatäpseid artikleid Kataloonia referendumi kohta.

Venemaa võimaliku sekkumise kohta küsiti täna ka Euroopa Komisjoni esindajalt Margaritis Schinaselt, kes ei soovinud sel teemal spekuleerida. Samas ütles Schinas, et referendumiga seoses on küberruumis internetitrollide tõttu toimunud kahtlemata väga inetuid asju. Samas ei viidanud ta kordagi Venemaa võimalikule osalusele.