Euroopa jahutas iseseisvuslasi toetusega Hispaaniale

Sotsiaalmeediaajastule üsna tavatult ei avaldanud ükski ELi tipp-poliitik terve pühapäeva ridagi Kataloonias puhkenud politsei ja ebaseadusliku referendumi toetajate kokkupõrgete kohta. Kui Kataloonia iseseisvuslasest president Carles Puidgemont üleeile hilisõhtul teatas, et rohkem kui 90 protsenti tema ebaseaduslikul hääletusel osalenuist toetas iseseisvust, kutsus ta ka Euroopat mitte kõrvale vaatama.

Palvele aga järgnes just üksmeelne kõrvalevaatamine. Uue töönädala esimestel tundidel asus suur osa Euroopa poliitikategelasi oma Twitteri ja Facebooki kontol postitama igasugustel muudel teemadel.

Eile ennelõunani kestnud vaikuse keskel kõlas enim europarlamendi liberaalide belglasest liidri Guy Verhofstadti pühapäevaõhtune avaldus. Tema tekst sisaldas etteheidet politseinike ülijõulise tegevuse suhtes, kuid võttis toimunut Hispaania siseasjaks nimetades veel karmimalt ette iseseisvuslased.

«Ühelt poolt läksid separatistlikud parteid edasi nn referendumiga, mille põhiseaduskohus keelas, teades väga hästi, et ainult vähemus osaleb, sest 60 protsenti katalaanidest on eraldumise vastu,» märkis Verhoftstadt. «Teisalt – isegi kui aluseks olid kohtuotsused, kasutati selle peatamiseks ebaproportsionaalselt palju vägivalda.»

Märkides, et ELis üritatakse lahendusi leida poliitilise dialoogiga ja põhiseaduslikku korda austades, kutsus ta pingeid leevendama. «Ainult läbirääkimistega lahendus, kuhu on kaasatud kõik parteid, nende seas Kataloonia parlamendi opositsioon, ning austus põhiseadusliku ja seadusliku korra vastu on tee edasi,» märkis ta.

Viimane torge paistis viitavat 6. ja 7. septembril Kataloonia parlamendis toimunule. 1. oktoobril referendumi korraldamine ja seejärel «jah»-häälte lihtenamuse korral iseseisvuse välja kuulutamine otsustati seisus, kus kogu 135-liikmelise parlamendi opositsioon oli plenaarsaalist lahkunud ja kiirkorras otsustama oli jäänud vaid 72 mandaadiga koalitsioon.

Ühest hetkest muutus eilehommikune vaikus ootamiseks sahinaga, et Euroopa Komisjon teeb Kataloonias toimunu kohta avalduse oma tavapärasel südapäevasel pressikonverentsil ning et sellega toetatakse Hispaania valitsust.

«Vastavalt Hispaania põhiseadusele polnud eilne hääletus Kataloonias seaduslik,» alustas Euroopa Komisjoni peapressiesindaja Margaritis Schinas ajakirjanike ette astudes seda avaldust. «Euroopa Komisjoni jaoks, nagu president [Jean-Claude] Juncker on korduvalt rõhutanud, on see Hispaania siseasi, millega tuleb tegeleda vastavalt Hispaania põhiseaduslikule korrale.»

«Me kordame üle ka õigusliku seisukoha, mille on võtnud praegune Euroopa Komisjon, kuid mida jagavad nende eelkäijad: kui korraldataks Hispaania põhiseadusega vastav rahvahääletus, leiaks lahkuv territoorium end väljastpoolt ELi,» lisas Schinas.

Komisjoni pressiesindaja mainis, et jättes kõrvale puhtalt õiguslikud aspektid, on praegu aeg stabiilsuseks ja ühtsuseks, mitte lõhestamiseks. «Me kutsume kõiki asjaosalisi nüüd väga nobedalt liikuma vastasseisu juurest dialoogi juurde. Vägivald ei saa kunagi olla poliitikategemise instrument,» sõnas ta.

Pärast seda tuli avaldus Prantsuse presidendipaleest, kus teatati, et riigipea Emmanuel Macron helistas Mariano Rajoyle. Nädalavahetuse vägivalda Élysée avalduses ei mainitud. Küll aga seda, et Macron kinnitas toetust Hispaania põhiseaduslikule ühtsusele. Prantsusmaa liidri teatel on tal Hispaanias üks partner ja selleks on peaminister Rajoy.

Euroopa liidunõukogu president Donald Tusk aga kirjutas pärastlõunal Twitterisse: «Rääkisin just Mariano Rajoyga. Jagades tema põhiseaduslikke argumente, palusin otsida viise, kuidas vältida edasist eskalatsiooni ja jõukasutamist.»

Saksa liidukantsleri Angela Merkeli esindajad aga eitasid üleeile õhtul Hispaania meediasse jõudnud teadet, justkui oleks ta pärast rahutut päeva Rajoyle helistanud. Tegelikult pidasid nad telefonivestluse maha laupäeval, kui Rajoy õnnitles kaaskonservatiivist liidukantslerit tagasivalimise puhul ja informeeris teda ka olukorrast katalaanide referendumiga.

«[Saksa] föderaalvalitsusel on suur huvi Hispaanias stabiilsuse hoidmise vastu,» tsiteeris Reuters valitsuse pressiesindajat. «Sestap on tähtis, et austataks õigusriiki ehk loomulikult Hispaania põhiseadust.» Sama allikas rõhutas ka seda, et Kataloonia on Saksa valitsuse jaoks Hispaania siseasi.

«Separatism ei lahenda ühtki probleemi,» kõlasid ka Saksa asevälisministri Michael Rothi sõnad eile. «Kõik ELi liikmed peavad austama ja rangelt järgima õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid.»

Vähemalt ühes kohas jõuavad Kataloonia sündmused aga arutlusele ka ELi tasemel. Nimelt lepiti eile europarlamendis kokku, et pühapäeval juhtunu võetakse täissaalis jutuks kolmapäeval Strasbourgis peetaval istungil.

See oli otsus, millega nõustusid kõik fraktsioonid. Alates rohelistest ja vasakpoolsetest, kelle ridadest pärines suur osa möödunud nädalavahetusel Katalooniasse seadusvastasele referendumile vaatlejaks läinud poliitikuist, ning lõpetades konservatiive ühendava Euroopa Rahvaparteiga, kuhu kuulub ka Rajoy juhitav Rahvapartei.

Postimehe andmeil soovinuks rohelised arutelule pealkirjaks panna «Tohutu politseivägivald rahumeelsete inimeste vastu». Lõpuks aga lepiti kokku, et arutelu kannab nime «Põhiseadus, õigusriik ja põhiõigused Kataloonia sündmuste valguses».