Eile avaldati meelt politsei jõulise tegevuse vastu

«Ma nägin, kuidas mu isa lohistati minema, kuidas mu tantsuõpetajale anti rusika- ja pealöök,» rääkis Barcelonas meelt avaldanud 19-aastane Patricia Ventura AFP-le. «Ma ei suuda neid pilte oma peast välja saada, keegi ei suuda mind panna neid unustama.»

Samas kohas meelt avaldanud Blanca Pi aga ütles: «Ma nägin nii palju inimesi, kes ei toeta iseseisvust, aga tulid eile tänavatele, sest nad olid marus.»

Barcelona linnapea Ada Colau mõistis politsei käitumise kaitsetute inimeste vastu hukka. Kataloonia piirkonnavalitsuse pressiesindaja sõnul käitusid korrakaitsjad metsikult ja muutsid Hispaania Euroopa häbiplekiks. Toimunut kritiseerisid ka inimõiguste organisatsioon Amnesty International ja ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra'ad Al Hussein.

Hispaania asepeaminister Soraya Saenz de Santamaria leidis samas, et politseinike tegevus oli professionaalne ja proportsionaalne.

Vigastada sai vähemalt 92 ja meedikute abi vajas kokku 844 inimest, kõlas Kataloonia võimude ametlik statistika pühapäevaste kokkupõrgete inimkahjude kohta.

Haiglaravi vajas neli inimest. Neist kahe seisund oli tõsine: üks oli 70-aastane mees, kes sai jaoskonna tühjendamise ajal südamerabanduse, ning teine meeleavaldaja, keda politseiniku kummikuul tabas silma.

Europa Pressi teatel sai viga ka 431 korrakaitsjat. Nende vigastuste seas varieerusid kriimustused, löögid ja ka hammustused.

Üks pühapäevahommikusi halbu üllatusi Hispaania valitsusele oli see, et Kataloonia kohalik politseijõud Mossos d’Esquadra ei aidanud neid ebaseadusliku referendumi takistamisel sel määral, nagu nad eeldasid.

Paar nädalat tagasi hingati Madridis kergendatult, sest Mossose juht Josep Lluís Trapero lubas, et tema ja ta alluvad järgivad 1. oktoobril keskvalitsuse käske. Nimelt oli peljatud, et Trapero, kelle Kataloonia võimud suvel panid ametisse toona keskvalitsuse käske ja seadusi täita lubanud Mossose juhi asemele, on kriitilisel hetkel allumatu.

Referendumipäeval ilmutas katalaani politsei siiski tõrksust ja ka lõikudesse, mida pidanuks katma Mossos, tuleb läkitada sandarmeeria tüüpi Guardia Civili või riigipolitsei töötajad. Päeva peale läks pilt veelgi hullemaks ning meediasse jõudis koguni videoklippe sellest, kuidas Mossose töötajad märulipolitseinikele vastu töötasid.

«Kui Mossos oleks takistanud jaoskondade avamist, nagu neid kästi, ei pidanuks seda tööd tegema riigipolitsei ja Guardia Civil, mis oleks meid säästnud paljudest kahetsusväärsetest stseenidest, mida nähti üle maailma,» leidis Hispaania suurim päevaleht El Pais oma eilses numbris.

El Paisist parempoolsemad Madridis baseeruvad ajalehed El Mundo ja ABC nimetasid Mossose tegevust aga otsesõnu riigireetmiseks. Petitsioonisaidile Change.org oli eilseks tekkinud üks palvekiri, et Hispaania siseminister saadaks Mossose laiali, ja teine, millega taheti Traperolt kõigi tema eelneva teenistuse eest saadud medalite äravõtmist.

Pahameelt Mossose kolleegide üle paistsid jagavat ka nende kolleegid teistest Hispaania politseijõududest. Näiteks mitteametlikul Facebooki lehel Policias.es jagati eile erinevaid katalaani politseinikega pahandavaid või neid mõnitavaid postitusi.

Eileõhtuste teadete kohaselt olid aga just Mossose töötajad need, kes seisid eile Barcelonas «turvakordonina» riigipolitsei ja vihaste meeleavaldajate vahel.