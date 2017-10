Gräzin: Ida-Virumaa pole Kataloonia, iga referendum oleks seal Venemaa agressioon

«Ütleme nii: ma suhtun halvasti sellesse, kuidas käitus Hispaania valitsus. Ta läks teadlikult provokatsioonile ja olukorra teravnemisele. Leian, et kui inimesed tahavad oma arvamust avaldada, ei tohi neid peksta. Seda ei tohi teha,» ütles Gräzin portaalile Rus.Postimees.

Gräzini sõnul pidas ta kuni eilseni Kataloonia iseseisvusreferendumit põhiseadusevastaseks. Kuid pärast seda, mis juhtus eile, omandas see referendum rahvasaadiku hinnangul legitiimsuse.

«Selle seaduslikkuse põhimõte on formuleeritud näiteks USA iseseisvusdeklaratsioonis, aga üldse on see üldinimlik põhimõte: kui valitsused astuvad oma rahva vastu, siis kaotavad nad legitiimsuse. Eile õhtul kaotas Hispaania keskvõim Kataloonias oma legitiimsuse,» sõnas Gräzin.

Gräzini arvates on nüüd vaja pidada läbirääkimisi ning ta loodab, et Hispaania valitsusel jätkub selleks mõistust. Vastandumine ei vii Gräzini sõnul kuhugi. Kuid Hispaania peab mõistma: see pole enam see Hispaania, milline ta oli veel laupäeval.

Mis juhtuks, kui referendum oleks toimunud Ida-Virumaal? Gräzin rõhutab, et see oleks agressiooniakt, mida saaks NATO jõududega ohjeldada. «Siin on põhimõtteline vahe: Ida-Virumaa – enklaav Venemaa jaoks, kes teostab oma naabrite suhtes agressiooni. Analoogia on siin äärmiselt kohatu, iga referendum Ida-Virumaal oleks Venemaa agressioon,» ütles Gräzin.

Rahvasaadiku sõnul kinnitavad seda Krimmi sündmused. «Ida-Virumaa väljaspool Venemaad ei ole mitte midagi. Kataloonia on ajalooline piirkond Hispaania koosseisus, tal on oma ajalugu, aga Ida-Virumaal ajalugu pole ning mingist enesemääramisest ei saa siin juttugi olla, kui ainult agressioon Venemaa poolt,» arutles Gräzin.

Ta lisas, et ei taha öelda, et Kataloonia peaks saama iseseisvaks. «Leian, et Hispaania võimud peavad muutma oma suhtumist temasse.»