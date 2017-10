Puigdemonti ja Rajoy ees terendab patiseis

BBC kirjutas hoopis, et Puigdemont on andnud märku, et ei taha traumaatilist Hispaaniast lahkumist ja soovib jõuda uuele mõistmisele Madridiga.

Barcelona Autonoomse Ülikooli politoloogi Oriol Bartomeusi hinnangul pole eraldumismeelsetel aga enam muud võimalust, kui pidada varem antud lubadust ja iseseisvus selle perioodi jooksul välja kuulutada. «See on nagu mäest alla veerev lumepall, ta läheb aina kiiremini ja kiiremini ja keegi ei suuda seda peatada,» iseloomustas ta.

Hispaania valitsus palus istungit, kus peaminister Mariano Rajoy esitleb rahvaasemikele oma seisukohti Kataloonia küsimuses, kuid ajalehe El Pais kohaselt ei saa see juhtuda enne 10. oktoobrit.

Valitsusel on võimalik käivitada riigi põhiseaduse artikkel 155. See siiani mitte kunagi käiku lastud artikkel lubab keskvalitsusel võtta autonoomse piirkonna enda otsekontrolli alla, kui selle võimud käituvad riigi huvide vastaselt.

Sevilla ülikooli konstitutsioonilise õiguse professori Javier Perez Royo hinnangul oleks riik lihtsalt sunnitud selle artikli käiku laskma, kui Kataloonia end iseseisvaks kuulutaks. Bartomeuse prognoosi järgi tooks see aga kaasa uued protestid piirkonnas.

Pühapäeval illegaalse referendumi korraldanud Kataloonia piirkonna iseseisvuslastest valitsuse enda teate kohaselt käis hääletamas 2,262 miljonit inimest ehk 42,3 protsenti kõigist piirkonna hääleõiguslikest. Neist omakorda 90,09 protsenti andis hääle iseseisvuse poolt.

Kriitikud kutsuvad samas suhtuma sellesse hääletustulemusse mõningase skepsisega. Muuseas on iseseisvuse vastased aktivistid, näiteks Hispaanias jätkamist pooldavaid katalaane ühendava Societat Civil Catalana esindajad, demonstreerinud, kuidas nad said tol päeval valida mitmes kohas järjest.