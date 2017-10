Trumpi kaastundeavaldus Las Vegase tulistamisohvritele jäi lahjaks

«Eile õhtul avas relvastatud isik tule suure rahvahulga pihta Nevada osariigis Las Vegases peetud kontserdil. Ta mõrvas brutaalselt üle 50 inimese,» sõnas Trump.

Lisaks teatas Valge maja, et Trump, kes omab ka ise Las Vegases hotelli, ja esileedi Melania külastavad sel nädalal kasiiinolinna, et hukkunutele, nende lähedastele ning kannatanutele kaastunnet avaldada.

Osade vaatlejate hinnangul jäi aga Trumpi pöördumine rahva poole Las Vegase massitulistamise järel jäi liiga tagasihoidlikuks.

Erinevalt näiteks eelmisest USA presidendist Barack Obamast, kes massitulistamise järel rahva ette astudes kutsus USA kongressi kehtestama karmimaid tulirelvapiiranguid, ei teinud Trump selles suunas ühtegi vihjet.

Ka USA esindajatekoja spiiker Paul Ryan ja senati vabariiklastest enamuse juht Mitch McConnell ei maininud kaastundeavaldustes USA vastuolulist relvapoliitikat.

Enne presidendiks saamist Trump tegelikult pooldas mõningaid relva omamise piiranguid, vahendab ABC News.

Relvadebatist on saanud USA poliitika üks lõhestavamaid küsimusi, kus tulirelvade piirangute eest seisavad peamiselt demokraadid.

Ka endine presidendikandidaat Hillary Clinton kutsus Las Vegase massitulistamise valguses poliitikuid üles seisma vastu USA rahvusliku relvaühingu (National Rifle Organization - NRA) lobitöö vastu USA Kongressis.

Our grief isn't enough. We can and must put politics aside, stand up to the NRA, and work together to try to stop this from happening again.