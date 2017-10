Venemaa on leidnud tänavu veebist 1400 nn surmarühma

«Tänavu on tuvastatud 1339 enesetapusuundumusega veebikogukonda, kokku kuulub sinna üle 12000 veebikasutaja, suhtlusvõrgustikes on neil üle 200 000 sõnumi,» ütles Mosškov täna ajakirjanikele.

«1. oktoobri seisuga on algatatud 234 kriminaalasja, võetud kinni 19 surmarühmade kuraatorit ja administraatorit, nende rühmadesse kuulus oma 4000 noorukit, 170 last olid kaasatud ülesande täitmisse,» sõnas Moškov ja lisas, et suurem jagu surmarühmade kuraatoreid ja administraatoreid on 14-18-aastased noorukid.

«Tuvastasime, et nad on noored inimesed 13.-25. eluaastani. 14-15. aastasi on 42 protsenti, 16-18-aastasi - 40, 21-25-aastasi 18 protsenti,» selgitas Moškov.

Ta märkis, et nende kuraatorite ja administraatorite peamine aje on võimujanu, soov näidata oma ülimuslikkust teiste suhtes. «Kuraatorid on peamiselt õnnelike perekondade lapsed, kel on sõbrad-tuttavad, kallid nutitelefonid ja arvutid,» ütles Moškov.

Tema sõnutsi suhtuvad nad oma ohvritesse hoolimatusega, pidades end terve mõistusega inimesteks, kes püüavad vabastada maailma «bioprügist» - keerulisse olukorda sattunud lastest. Samas ei usu ta, et kuraatorid omavahel seotud on.