Las Vegase tulistaja motiiv on segane

Pealtnäha veetis Paddock Ameerika rikkama keskklassi unelmate vanaduspõlve. 64-aastane mees käis viimati päevatööl 30 aastat tagasi, kahe miljoni dollari suuruse varanduse oli ta omandanud kinnisvarasse investeerides ja Nevada kasiinodes suurtele panustele mängides.

Järeltulijateta Paddock oli kaks korda lahutatud ja elas oma 62-aastase Filipiinide päritolu tüdruksõbra Marilou Danleyga nooblis Mesquite’i pensionäride linnaosas, kuhu lastega peresid ei lubata. Lapsepõlveunistuse ajel oli ta teinud lennukijuhi litsentsi ja oli kahe väikelennuki omanik, kuid polnud juba aastaid ise lennanud. Põhiliselt lõi ta aga aega surnuks pokkerit mängides ja kruiisidel käies.

Miski tema käitumises ei viidanud sellele, et endine raamatupidaja võiks Las Vegase peatänaval 22 000 inimese pihta tule avada.

Tucsonis elav vend Patrick Paddock kinnitas, et Stephenil ei olnud märkigi vägivaldsetest kalduvustest: «Ta oli kõige vähem vägivaldne inimene, keda üles kasvades teadsin. Tekib hämmeldus, kes see inimene oli?»

Sama kinnitas Floridas elav vend Eric, kes oli Stepheniga suhelnud viimati paar nädalat tagasi orkaan Irma põhjustatud viiepäevase voolukatkestuse ajal, mil viimane uuris Floridas elava ema tervise kohta. «Midagi pidi tema peas väga valesti minema,» lisas Eric mehe kohta, kes tavatses emale tähtpäevadeks küpsisekarpe saata.

Paddocki pere neli poega kasvasid ema hoole all teadmises, et nende isa on surnud. Tegelikult oli Benjamin Paddock aga 1961. aastal korduvate pangaröövide eest 20 aastaks vangi mõistetud. 1968. aastal põgenes ta Texase La Tuna föderaalvanglast, ajas pea kiilaks ja võttis nimeks Bruce Werner Ericksen. Elatist hakkas ta teenima kasutatud autode müügi ja bingosaalide äriga.

FBI väljastatud tagaotsimiskuulutus hoiatas aga, et Benjamin Paddock on diagnoosi saanud psühhopaat, kel on väidetavalt suitsiidsed kalduvused ning kes on tõenäoliselt relvastatud ja äärmiselt ohtlik. Lisaks olevat tegu kirgliku bridžimängijaga.

«Kellelgi polnud aimu, kes ta enne oli,» sõnas esmaspäeval Frederick van Deinse II, kellelt Bingo Bruce’ina tuntud mees Oregoni esimese bingosaali rajamiseks raha laenas. Van Deinse sai kaaslase kahtlasest minevikust aimu alles 1978. aastal, mil grupp erariietes FBI agente Paddocki bingosaali ees arreteerisid. «Ma sain mööda pükse. Raha oli läinud,» vahendab New York Times van Deinse’i sõnu.

Ka Stephen Paddock oli Nevada hasartmängupõrgute tavaline külaline, viibides hotellides tihti nädalaid. «Ta kuulus suurte kalade väiksemasse otsa,» kommenteeris Eric oma venna staatust mängurite seas.

Naabrid ega lähedased ei oska pühapäeva õhtul toimunut kuidagi seletada. «Tal ei olnud kriminaalset ajalugu,» kinnitas Mesquite’i linnaosa Guns & Guitars nimelise poe juhataja Christopher Sullivan, kellelt Paddock oli viimase aasta jooksul ostnud kaks käsirelva ja ühe vintpüssi. Kõik tehingud olid legaalsed ja Paddockil oli ka Alaska osariigi väljastatud jahiluba.

Eric Paddock lisas, et kui ta aitas vennal mõne aasta eest Floridast Nevadasse kolida, ei olnud tema valduses ühtegi automaatrelva.