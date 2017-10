Bannon Trumpile: karmimad relvaseadused oleks kõige lõpp

Pühapäeva õhtul Las Vegases muusikafestivalil aset leidnud massitulistamises hukkus 59 ja kannatada sai 515 inimest. Tegu oli Ühendriikide ajaloo ohvriterohkeima massitulistamisega, kuid Bannoni arvates ei ole see piisav põhjus, et hakata piirama relvaomamisõigusi USAs.

Steve Bannon Foto: SCOTT OLSON/AFP/Scanpix

Trump on seni kindlameelselt USA põhiseaduse teist lisapunkti, mis sätestab USA kodanike tulirelvade omamise õigused, toetanud. Relvaõiguste küsimust vältis ta ka pärast pühapäevaseid sündmusi.

Nevadas tohib relvaomanikel olla piiramatus koguses laskemoona, samuti ei ole piiranguid, mitut relva omada tohib.

Kui Bannonilt küsiti, kas Trumpi põhiline toetajaskond reageeriks karmimatele relvaseadustele halvemini, kui immigratsiooni toetavale eelnõule, vastas Bannon: «Nii raske, kui seda ka poleks uskuda, oleks see isegi hullem.»

Trumpi teinegi endine nõunik Roger Stone kinnitas Bannoni hinnangut ja ütles, et nad läheks taolist uudist kuuldes hulluks.

Peale ametisse astumist on Trump hoopiski relvaseadusi leevendanud ja võttis tagasi tema eelkäija Barack Obama aegse määruse, mis keelanuks umbes 75 000 vaimsete häiretega inimesel tulirelvade ostmise.

USA president Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN/AFP/Scanpix

Riiklik Tulirelvade Assotsiatsioon (NRA), mis seisab tulirelvade omamisõiguste eest, annetas Trumpi kampaania heaks umbes 30 miljonit dollarit.

Tuntud USA raadiohääl ja NRA liige Mark Walters sõnas, et üksi relvaseadus poleks Las Vegase tulistamist ära hoidnud. Ta lisas, et sündmuse valguses seaduste muutmine oleks ohvrite ärakasutamine.

Nevada on USA üks relvasõbralikemaid osariike, olles väljaande Guns&Ammo teatel 50 osariigi seas 22. kohal. Nevada elanikud saavad relvi osta relvakaplustest, eraisikutelt või internetist. Seaduses ei ole sätestatud, et relvatellimuse esitamise ja relva saamise vahele peab jääma mingi ajavahemik.

Pood, kust Las Vegase tulistaja relvi ostis. Foto: Chris Carlson/AP/Scanpix

Nevada seadus lubab relva kanda igapäevaselt kaasas, neid tohib kaasa võtta baari, restorani, hotelli ja kasiinosse olenemata sellest, kas relvaomanik on tarbinud alkoholi või mitte.

Las Vegase tulistaja Stephen Paddock. Foto AFP/Scanpix

Paljud Las Vegase kasiinod ei luba kliente koos relvadega kasiinodesse, kuid see on pigem soovitus, mitte seaduses kirjas.

Relvi ei tohi kaasa võtta riigiasutustesse, ettevõtetesse, lennujaamadesse, koolidesse ja lasteaedadesse.

Automaatrelva omamine on keelatud kogu USAs, kaasa arvatud Nevadas, välja arvatud juhul kui need on ostetud enne 1986. aastat. Poolautomaatrelvad on Nevadas lubatud ja legaalsed.

Las Vegase tulistajad Stephen Paddockil oli hotellitoas, kust ta muusikafestivali külastajate piha tule avas 23 tulirelva ja haamreid.