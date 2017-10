Pinged jätkusid streigiga

«Okupatsiooniväed välja!» võis lugeda Barcelonas protestijate loosungeilt, mis kordasid Kataloonia iseseisvusmeelse presidendi Carles Puigdemonti nõudmist, et korrakaitsejõud, kelle Hispaania valitsus referendumi ajaks Katalooniasse saatis, lahkuksid.

Hispaania võimud teatasid, et Katalooniasse hääletuspäevaks viidud 5000 lisakorrakaitsjat jäävad sinna seniks kuni vaja. Eile nõudsid meeleavaldajad aga mitmel pool nende lahkumist. Näiteks kogunes mitusada protestijat meelt avaldama ühe Barcelonas asuva hotelli juurde, kus osa Hispaania korrakaitsjaid peatub.

Hispaania päevalehe El País teatel on Kataloonia kohalikud võimud avaldanud Hispaania korrakaitsejõudusid majutavate asutuste omanikele survet nad sealt välja visata või vastasel korral ootab neid ees sulgemine.

Hispaania asepeaminister Soraya Sáenz de Santamaría ütles Reutersi vahendusel, et osa korrakaitsjaid sunnitigi lahkuma. Minister lisas, et tegu on kohalike võimude maffialiku käitumisega, mida ei saa lubada. El Paísi andmetel sunniti korrakaitsjad lahkuma Calellast ja Pinedast.

Puigdemont nimetas Twitteris streiki demokraatlikuks protestiks ja hoiatas osavõtjaid provokatsioonide eest. «Maailm on näinud: me oleme rahumeelne rahvas,» lisas Puigdemont.

Varem oli president öelnud, et üldstreigiga kindlustatakse pühapäevase referendumi tulemust. Keskvalitsuse poolt ebaseaduslikuks kuulutatud hääletuse ametlikke lõpptulemusi polnud eilseks avaldatud, kuid Kataloonia võimude kinnitusel toetas 90 protsenti hääletanutest regiooni iseseisvumist.

Hispaania ja ühtlasi Kataloonia kaks suuremat ametiühingut teatasid ühisavalduses, et toetavad küll streiki, kuid ei võta sellest hoolimata Kataloonia võimude vastupidistest püüetest osa. Ametiühingud lisasid, et nad seisavad vastu piirkonna ühepoolsele eraldumisele ja kutsusid üles korraldama seaduslikku referendumit.

Streigiga liitunud väiksemate ametiühingute sõnul avaldati protesti Hispaania korrakaitsjate vägivalla vastu. Tuhanded protestijad rajasid piirkonnas teetõkkeid, mis häirisid liiklust. Piirkonna suurima, Barcelona El Prati rahvusvahelise lennujaama esindaja sõnul lennuliiklust streik siiski ei häirinud.

Küll aga jäi eile suletuks osa ärisid, samuti õppe- ja meditsiiniasutused ning kuulus Sagrada Família kirik Barcelonas. Streigiga liitusid jalgpalliklubi FC Barcelona mängijad, kes jätsid ära oma treeningu.

Samal ajal toimus meeleavaldus pealinnas Madridis, kus kohaliku politsei peakorteri ees avaldas mitusada inimest toetust korrakaitsjatele. Ka nõudsid protestijad Kataloonia kohaliku korrakaitse Mossos d’Esquadra juhi vangistamist.

Iseseisvusmeelsed Kataloonia liidrid ja keskvalitsus Madridis polnud eilseks läbirääkimistele sammugi lähemale astunud. Kuigi Puigdemont deklareeris, et soovib keskvalitsusega Madridis teineteisemõistmiseni jõuda, on ta tunnistanud, et dialoogi pealinnaga ei toimu.

Madridist on samal ajal kõlanud hoiatused, et valitsus võib Kataloonia eraldumise ärahoidmiseks käivitada esmakordselt Hispaania põhiseaduse artikli 155, mis lubab keskvalitsusel võtta autonoomse piirkonna enda otsekontrolli alla, kui viimase võimud käituvad riigi huvide vastaselt.

Hispaania konservatiivist peaminister Mariano Rajoy, kelle seisukoha järgi ei toimunud Kataloonias mingit referendumit, arutas üleeile olukorda opositsiooni kuuluvate sotsialistide (PSOE) ja tsentristliku Ciudadanose erakonna liidritega.

Kui sotsialistide juht Pedro Sánchez kutsus Rajoyd üles kohe Puigdemontiga kõnelusi alustama, siis Ciudadanose juht Albert Rivera ütles, et Madrid peaks käivitama põhiseaduse artikli 155. Kataloonia iseseisvusvastasest liikumisest välja kujunenud erakonna juht võrdles toimuvat demokraatiavastase riigipöördega ja lisas, et Rajoy ei tohi olla selle pantvang.

Nagu Ciudadanos on ka Rajoy Rahvapartei (PP) ja PSOE Kataloonia iseseisvumise vastu. Samas on erakonnad eri meelt, kuidas praegust olukorda lahendada. Kui Ciudadanos soovib keskvalitsuse jõulist sekkumist ja sotsialistid kohe Kataloonia iseseisvuslastega kõneluste alustamist, siis Rajoy on äraootaval seisukohal.

Nagu kirjutas Hispaania meedia, ei avalikustanud Rajoy üleeilsel kohtumisel teiste erakondade liidritele oma plaane. El País kirjutas, et peaminister soovib ära oodata lähipäevadel iseseisvuse välja kuulutada lubanud Puigdemonti ja tema kaaslaste järgmised sammud.

Samuti opositsiooni kuuluv vasakpopulistlik Podemos, mis on Hispaania parlamendi alamkojas suuruselt kolmas jõud PP ja sotsialistide järel, on nõudnud aga Katalooniale õigust seaduslikul referendumil oma tuleviku üle otsustada. «Hispaania koos Katalooniaga on võimalik ainult siis, kui PP ei kuulu Hispaania valitsusse,» ütles erakonna juht Pablo Iglesias.

Hispaania Euroopa asjade minister Jorge Toledo Albiñana välistas usutluses väljaandele Politico Puigdemonti soovi kaasata Kataloonia iseseisvuslaste ja keskvalitsuse läbirääkimistesse rahvusvaheline vahendaja. Kui Puigdemonti sõnul on vajadus vahendaja järele ilmne, siis Toledo sõnul pole säärane nõudmine Madridi jaoks vastuvõetav.